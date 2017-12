På femte (!) forsøk er Abel endelig inne i det gode selskap

Rockheim Hall of Fame skal hedre personer som har hatt stor betydning i norsk populærmusikk, hatt ekstraordinære karrierer, eller på annen måte hatt særlig innflytelse. Hvert år innlemmes tre nye artister eller band. Morten Abel har vært nominert hele fem ganger. I år fikk han endelig plass i det eksklusive selskapet.

Kari Bremnes har vært nominert fire ganger, mens Stage Dolls fra Trondheim kom inn i æreshallen ved første forsøk.

– Dette er i høyeste grad tre verdige kandidater som på hver sin måte har satt dype spor i norsk populærmusikks historie. Nå gleder vi oss til å lage en storslått seremoni for å feire dem i Olavshallen 27. mai neste år, sier direktør Sissel Guttormsen i Rockheim i en pressemelding.

Rekordmannen

En jury på om lag 200 personer fra musikkbransjen har stemt på sine tre favoritter. De andre på nominasjonslista var Casino Steel, Saft, Annbjørg Lien, Alf Cranner, Grethe Kausland og Geir Bøhren & Bent Åserud.

Rockheims beskrivelse av Abel er som følger:

Morten Abel (født 15. oktober 1962) har satt mange rekorder på plate- og konsertmarkedet, og vært ledende innen norsk rock i tre forskjellige konstellasjoner i tre forskjellige perioder: Først som medlem av Stavanger-bandet Mods på 80-tallet, deretter som frontfigur i The September When på 90-tallet, og i de senere år som soloartist. I 2015 kom han med sitt første soloalbum på norsk. Han har også medvirket i filmer og sceneforestillinger, og har skrevet musikk til teater og film.

Morten Abel var for øvrig et selvsagt valg da juryen til Rogaland Music Wall of Fame skulle velge artister til den lokale hedersveggen på Sølvberget. Abel er inne to ganger, for også Mods ble valgt inn i tredje runde.

Pen, norsk liste

Hvert år ble nye artister innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Her er lista så langt:

2011: Åge Aleksandersen, Wenche Myhre, Jokke & Valentinerne, a-ha, Alf Prøysen

2012: DumDum Boys, The Pussycats, Jan Eggum, Jahn Teigen, Terje Rypdal

2013: Lillebjørn Nilsen, Nora Brockstedt, Anne Grete Preus

2014: Knutsen & Ludvigsen, deLillos, Øystein Sunde

2015: Inger Lise Rypdal, Jan Garbarek, Mari Boine, Ole Paus

2016: Svein Finjarn, Karin Krog, Motorpsycho

2017: Dizzie Tunes, Popol Ace, Raga Rockers

2018: Morten Abel, Kari Bremnes, Stage Dolls

Årets nominasjonskomité besto av Jan Eggum (leder), Claudia Scott, Sissel Guttormsen, Arvid Skancke-Knutsen, Ingrid Kindem og Larry Bringsjord.

Artistene blir offisielt innlemmet i Rockheim Hall of Fame under en seremoni i Olavshallen i Trondheim, søndag 27. mai neste år,