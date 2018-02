Gary Oldman vant Bafta-pris for Churchill-tolkning

Oldman vant prisen for sin tolkning av britenes statsminister under andre verdenskrig.

Oldman takket spesielt filmens sminketeam som greide å forvandle ham til en nær kopi av Churchill under innspillingen.

Frances McDormand vant prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle som sørgende mor i filmen «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».

Prisen deles ut av British Academy of Film and Television Arts (BAFTA).

