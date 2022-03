Rocketeateret som rører djevelen til tårer

Mørket er borte, og Ghost er ute i lyset. Et imperium er bygget og Tobias Forge er keiseren.

Papa Emeritus IV er Tobias Forges fjerde inkarnasjon av anti-paven som herjer verden.

Jonas Vikingstad Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ghost: Impera (Loma Vista Recordings)

Det svenske metall-geniet Tobias Forge er ute med sitt femte Ghost-album. Impera er verket om imperiers fødsler og fall. Den tydelig 80-talls inspirerte platen trekker inspirasjon fra Iron Maiden, Abba og Van Halen.

Forge portretterer den eksentriske «anti-paven», Papa Emeritus. Den fjerde i rekken av Ghost-kirkens ukristelige hærførere.

Platen åpner på spektakulært Ghost-vis med slageren «Kaiserion». Låten om et rikets fall og en ny begynnelse.

«Were building our empire on the ashes of an old»

Sporet er platens definitive flaggskip og gir et anerkjennende nikk mot Iron Maiden.

Et tekst- og gitarmessig glansnummer, og blant Forges beste spor noensinne.

Van Halen er død - leve Van Halen

Åpningen avløses av «Spillways», «Call me little sunshine» og «Hunters moon». Tre låter som alle illustrerer reisen Ghost har tatt siden de i 2010 entret metallets undergrunnsscener, via MySpace. Det er lite igjen av den mørke doom-metallen. Ghost har for alvor kommet ut i lyset med Abba-riff og progrock.

Noe som, heldigvis, er uunngåelig på Ghosts plater er gospel-lovsangen. «Darkness at the heart of my love» er en kraftballade som kunne fylt rommet i enhver karismatisk menighet.

Den gjør seg likevel best i Forges menighet, hvor korset peker den andre veien.

Balladen etterfølges av «Griftwood».

Van Halen er død - leve Van Halen. En personlig favoritt.

Det er svenskens treffende ballespark til Trumps visepresident Pence, og andre politikere, som bruker religion for å dyrke egen makt. Verdens karaokebarer må forberede seg.

«You were the greatest deceiver»

Grandiost med stor G

Verkets eneste «svake» innslag er «Twenties». Det er Forges forsøk på en trash-metall låt. Det er Imperas stygge andunge, og passer ikke inn med det ellers teatralske uttrykket. Det minner mer om en feberdrøm enn en Ghost-låt.

Platen avsluttes mesterlig med «Respite on the spitalfields». Wow. Låten om Jack the Ripper kunne avsluttet enhver rockemusikal. Tankene går til Blue Öyster Cults «Don’t fear the reaper», og jeg elsker det. På samme måte som låtens, inspirasjon går Impera ut i natten, etter først å ha etterlatt et varig inntrykk.

Forges femte album er essensen av hva Ghost er blitt. Storslagent, massivt og vakkert. Det er arenarock på vei mot stadionrocken. Det er grandiost, med stor G og et rocketeater som rører djevelen til tårer.

Det er satanisme for massene.

Beste spor: «Kaiserion», «Griftwood» og «Respite on the spitalfields».