Tolken, jihadisten og elskeren

Fascinerende om tvetydighetene i en ressurssterk kvinnes liv.

Den amerikanske forfatteren Katie Kitamura debuterte med romanen «The Longshot» i 2009.

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Katie Kitamura: «Fortrolighet». Oversatt av Bjørn Alex Herrman. 221 sider. Pelikanen.

Handlingen i den fjerde romanen til japansk-amerikanske Katie Kitamura (f. 1979, debut 2009) er lagt til Haag. Den utspiller seg i forkant av den britiske Brexit-avstemningen i 2016 og formidles av en navnløs, ugift, kvinnelig jeg-karakter med avdød far, ingen søsken og en japansk mor bosatt i Singapore.

I sum dreier teksten seg om hennes jobb som perfeksjonistisk presis tolk ved Domstolen (les: Den internasjonale straffedomstolen) og hennes lite utsvevende privatliv. Der står den gifte elskeren og tobarnsfaren Adriaan, kunstkuratoren Jana, forsvarsadvokaten Kees, kunsthistorikeren Eline og hennes bokhandlerbror, voldsofferet Anton, sentralt.

Den viktigste innsikten som avtegner seg underveis, er at ambivalens, det tvetydige, noe uavklart fargelegger jeg-fortellerens tilværelse. Hun sanser og reflekterer, hun holder igjen og skaper mørke rom i teksten. Mye framstår som uavklart, uskarpt, åpent for ulike tolkninger. Det er godt gjort.

Fascinerende er skildringen av hvordan hun som tolk for en afrikansk, jihadistisk ekspresident, anklaget for forbrytelser mot menneskeheten, både tiltrekkes av og føler sterk avsky for tiltalte. Han virker arrogant og står bak grusomme massakrer, men samtidig viser han henne tillit, utstråler en unik «sinnslikevekt» og setter sanne ord på den vestlige verdens dobbeltmoral.

At anklagen mot ekspresidenten frafalles, virker som en provokasjon mot all moral i lys av vitnesbyrdet til en ung, dyulatalende kvinne som beretter om nedslaktingen av egen familie og andre. Hennes mål er ikke å vekke medfølelse, men å oppnå rettferdighet. Det ønsket imøtekommes ikke. Juss er ingen garanti for at sannheten seirer.

Forholdet til Adriaan går fra å være harmonisk til å bli komplisert da han drar til Lisboa, angivelig for å be om skilsmisse fra sin kone som har dratt til Portugal med elskeren. Han bryter løftet sitt om å vende tilbake innen rundt en uke. Tekstmeldingene hun sender forblir snart ubesvarte, og etter en måned flytter hun ut av Adriaans leilighet der hun ikke lenger føler seg hjemme.

Hva jeg-fortelleren svarer på tilbudet om fast stilling ved Domstolen, eller hva som skjer når Adriaan igjen dukker opp i livet hennes, bør ikke røpes siden mye av dramatikken i fortellingen knyttes til nettopp de to spørsmålene.

Derimot kan jeg vise til at temaet «tvetydighet» både speiler seg i visse lærde, kunsthistoriske referanser, i historien om et overfall og i rapporten om en kåt ektemanns utroskap slik den manifesterer seg i en restaurantscene.