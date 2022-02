Mor og far døyr, men ligg ikkje i ro

BOK: Uferdig og skisseaktig moder- og faderdrap på Haugalandet.

Arild Rossebø har tidligere skrevet bøker for barn. Han arbeider som redaktør og forlegger i Oslo.

Leif Tore Sædberg

Arild Rossebø: «Den siste komle». Roman. 102 sider. Flamme Forlag.

Å mista mor eller far må vera ei oppleving som gjer sterkt inntrykk, skal ein dømma etter kor mange romanar som startar med nettopp denne hendinga. I Arild Rossebøs (f. 1974) vaksenlitterære debut går begge to med i dragsuget straks handlinga er i gong.

Skal ein vera kynisk, kan ein påstå det var like greitt; mora var kald og uberekneleg, faren fråverande og ansvarslaus. Begge var lite i stand til å ta vare på hovudpersonen og broren hans i barndommen. Men som så ofte i slike tilfelle: Døden gir fred berre for dei som fer. Dei som blir igjen, blir heimsøkte av dei vonde minna, den tomme kjensla og lengten etter det dei aldri fekk. Kanskje må dei etterletne venta heilt til sin eigen død før dei får sin fred?

Verken forteljaren eller storebroren Kjetil har tenkt å venta så lenge, så dei reiser til heimbyen Haugesund då faren skal gravleggjast. Motivasjonen er kanskje spinkel: Det er jo noe med det, å ta et siste farvel. Ritualer er undervurdert, som broren formulerer det. Som sagt, så gjort, dei kryssar Boknafjorden nordover for å få faren i jorda og oppveksten bak seg.

Denne turen og returen utgjer den midtre og største delen av boka. Første del er ei blanding av minneord om og oppgjer med mora, retta direkte til henne i du-form. I tredje og siste del ser forteljaren seg bokstaveleg og metaforisk i spegelen og gjer seg på Haugalandet-dialekt sine tankar om det vidare livet. Midtpartiet fungerer greitt som ein slags road movie, sjølv om dialogen mellom brørne kjennest noko slapp og lite autentisk. Refleksjonane hovudpersonen gjer seg, er ganske sjølvsagte.

Verre er det med første og særleg siste del, som i eit heilskapsperspektiv verkar overflødige og unødvendig forklarande, og endar opp i klisjear: E de sånn at eg blei forlatt av far min å mor mi blei ustabile å jupt nere i sjelen så føle eg at eg itje e vært å bli elska?

Tittelen «Den siste komle» viser til dei få lykkelege stundene hovudpersonen hadde, under matlaging med mora. Sjølv om boka ikkje byr på litterære opplevingar av nemneverdig art, kan nok ein del lesarar identifisera seg med innhaldet som blir formidla. Om skrivemåten er skisseaktig og uferdig, verkar kjenslene ekte nok.

Komla er tørr, men det er nå mat.