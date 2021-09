Letthørt tungrock

PLATE: Klassisk, klassisk rock fra Sandnes.

Duckwalk Chuck fra Sandnes er ute med albumet «Fired up».

Leif Tore Lindø Journalist

Duckwalk Chuck: «Fired up»

Dette er omtrent så klassisk rock som du kan få. Bredbeint gitarføring, allsangpotensial i refrengene, en drivende komp, soloer, riff og energisk vokal. Duckwalk Chuck kan faget sitt, men det er det mange andre også som kan, til og med et hakk og to bedre. Turboneger, Backstreet Girls og flere som ligner. Sandnes-bandet Duckwalk Chuck ligger i kjølvannet, men et lite stykke fra spissen. «Fired up» er slettes ikke noe dårlig album. Det har sine øyeblikk av høyoktanriffing, pønkeenergi og drivende gitarsoloer. Tittelsporet er fengende og kan lokke fram en og annen luftgitarsolo i stua. Det svinger av «Shut your lights». 3–4–5 sanger her kan du fint plukke med deg til en festliste. Ellers skorter det litt på melodier, litt på vokalen og litt på oppfinnsomheten. Det er rett og slett andre som gjør dette enda bedre, i alle fall over lengden til et helt album. Undertegnede har sett forresten sett Duckwalk Chuck live og holder konsertbandet som hakket hvassere enn platebandet.

Beste spor: «All fired up», «Shut your lights»