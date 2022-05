Stavanger Brass Band rangeres som nummer 5 og 6 av ekspertene

Stavanger Brass Band mottok jubelrop og rungende applaus i Birmingham lørdag kveld. Søndag står nok en konsert for tur, da skal de spille sitt selvvalgte nummer.

To kommentatorer på bransjenettstedet 4barsrest mener at Stavanger Brass Band vil rangeres temmelig midt på treet av dommerne etter lørdagens konsert. Andre mener at de gjorde det langt bedre enn dette.

