Flere voksne betaler for nettaviser

36 prosent av befolkningen betaler for nettaviser eller har tilgang til et betalt abonnement via en annen i husholdningen, ifølge Norsk mediebarometer.

36 prosent av befolkningen betaler for nettaviser eller har tilgang til et betalt abonnement via en annen i husholdningen, ifølge Norsk mediebarometer.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Andelen økte fra 29 til 36 prosent i 2021, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).

– Nordmenn synes å ha blitt mer villige til å betale for nyheter fra kilder som de synes er pålitelige. I internasjonal sammenheng er dette høye tall, sier Emma Schiro, som er ansvarlig for undersøkelsen.

Tallene viser at folk med høyere utdanning og de som jobber som ledere og i administrative yrker, skiller seg ut som de gruppene hvor det er størst andel som abonnerer på nettaviser, eller har tilgang til husholdningens fellesabonnement.

28 prosent av de med videregående skole som høyeste fullførte utdanningsnivå, abonnerer på nettaviser. Det samme gjelder for 47 prosent av de som har fullført en lengre utdanning på universitets- eller høyskolenivå.