Forunderlig, sær og stilfull scifi-western

Er det en western, en skrekkfilm eller sci-fi? Det er jammen ikke godt å si, og det er kanskje ikke så viktig heller. Jordan Peeles nye film «Nope» er i alle tilfeller noe helt for seg selv.

Daniel Kaluuya spiller hovedrollen som en innesluttet rancheier i «Nope».

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nope

Skuespillere: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Barbie Ferreira, Steven Yeun, Michael Wincott. Sjanger: Thriller / Horror. Regi: Jordan Peele. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år.

Regissør Jordan Peele fikk mye velfortjent oppmerksomhet for sin originale debutfilm «Get Out» fra 2017. Den var herlig frigjort fra skrekksjangerens konvensjoner og hadde en stikkende satirisk brodd.

Hovedrolleinnehaver Daniel Kaluuya returnerer i «Nope», som en litt sosialt tilbaketrukket hestetrener i rurale områder utenfor Los Angeles. Filmen gir i likhet med Peeles tidligere arbeider noen påminnelser om at rasemessige motsetninger fortsatt lever, selv i de mest velvillige og opplyste miljøer, men derfra er det ikke så mye poeng i å sammenligne. «Nope» er nemlig noe helt for seg selv, en forvirrende og sjangeroverskridende historie hvor det i stor grad er stemningen, mer enn handlingen, som gjør at den peker seg ut i mengden.

Vi følger søskenparet OJ (Kaluuya) og Emerald (Keke Palmer), som forsøker å livnære seg gjennom oppdrag for filmbransjen i Hollywood. OJ driver fortsatt familiens hesteranch, hvor faren deres ble drept på mystisk vis, angivelig av gjenstander som falt ut av et fly. Søsknene sliter med å få det til å gå rundt økonomisk, og gnisningene dem imellom er tydelige fra første scene. De får imidlertid snart verre ting å konsentrere seg om, når de oppdager en mystisk tilstedeværelse i nærheten av ranchen.

I den første delen av filmen kan det være vanskelig å se hvordan ulike handlingstråder og rollefigurer henger sammen. Men etter hvert som vi går inn i den avsluttende delen, faller både små og store brikker på plass, samtidig som man har litt av hvert å fundere over og diskutere i etterkant. Peele briljerer igjen med stor originalitet og selvsikkerhet, og klarer å skape mye stoff til ettertanke ut fra en i utgangspunktet ganske enkel historie. Ikke minst sørger han for å flette inn akkurat passelige mengder svart humor og skarpe observasjoner. Det hele er nydelig filmet, og de ugjestmilde, barske landskapene bidrar til mer enn et nikk til klassiske westernfilmer. Men altså med en veldig original vri.