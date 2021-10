Har aldri hørtes bedre ut

Tønes er Frank Tønnesen fra Sokndal, en mann som liker seg best der han kommer fra.

Geir Flatøe Journalist

Tønes: «Thilda Bøes legat» (Kinkverk)

Dette er det tiende albumet fra Frank Tønnesen, og selv passerer han 50 år om ikke så mange måneder. Slik setter spor.

Nå he han begynt med treskjæring

Og bygd seg ein bar i kjellaren

Nå må folk væra med ner å sjå

Åpningen «Treskjæring» handler om en som er oppe å går for follt igjen, bare spør den nimmaste familien.

Treskjæring, bar-bygging og å samle på ølsorter er veien videre, og livet e inne i ein gode fase.

Tilsynelatende en positiv tekst, men så er dette med at folk er nødt til å være med ned i kjelleren for å se, selv om de hadde tenkt å gå. En vemodig vakker vise, ledsaget av Anne Lise Frøkedal på tangenter, pluss koring sammen med produsent Frode Strømstad. Begge er fra det suverene Egersund-bandet I Was A King, der vi også finner Ole Reidar Gudmestad.

Han spiller bass på neste kutt, «Denna dalen». En flott sang om at hjemme er best. Samtidig rommer den vers og linjer som får deg til undres, uten at det bryter med resten. Tønes er god til dette. Her er også Erland Aasland og Arne Andersen med, og i det hele tatt omgir Tønes seg med en gjeng som får det beste ut av sangene.

«Gensaren bak fram» viser hvor lite som skal til for å falle utenfor. Ryktet sprer seg raskt om han som har på genseren bak fram. En typisk Tønes-tekst der du kan finne paralleller selv.

I «Spleiselag/Waldorfsalat» slippes klovnen løs. En rockende, herlig harselas om det idiotiske med spleiselag og ikke minst folks manglende evne til å lage like god waldorfsalat som mor. Jeg vet ikke hvor sunt det er å kjenne seg igjen i en sånn tekst, men...

«Du e den rette» tar det ned på jorda igjen, en vakker sang om at små ting vinne øve store. Eller de nære ting, som et par andre sang om lenge før Tønes ble født.

«Glatte steina» er minner som dukker opp hver gang han ser steinane eg fekk av deg då du va liden. Atter en gang en vakker sang, med strøk av melankolsk nostalgi.

«Sjokolade» handler om å kjøpe sjokolade før det stenger. Hvordan Tønes får dette til å lyde som en klok tekst om noe større, er mer enn jeg fatter. Men det gjør han. En flott låt, uansett.

Vemodet er tilbake i «Armringa», om at han ikke var med den gangen barnet endelig lærte å svømme. «The swimming song» av Loudon Wainwright III spøker i bakgrunnen, men Tønes legger til et ekstra element:

Ein dag vil du jenna forstå

At du va ein av gronnane

Te at eg orka holda på

«Fred» er barnet som løsriver seg, sårt for faren.

«Regningane e betalt» er Tønes’ herlige svar på Lou Reeds «A perfect day». Ein sang om å røkka ferjo, sleppa å stå igjen så ein tosk på bryggo.

Tittelkuttet «Thilda Bøes legat» er sammen med «Spleiselag/Waldorfsalat» lagd for dem som elsker å le av den snodige skruen fra Sokndal. Det finnes en hærskare legater i dette land, alle med sine egne regler. Det fantes en Thilda Bøe i Sokndal, og ifølge Tønes har hun etterlatt seg noen kroner som tilgodeser dem under 29.

Problemet er at han er eldre enn det – aaaaah! Han søker likevel, tross alle urettferdige begrensninger – aaaaah!

Tønes på sitt morsomste og et fint avbrekk før hverdagsvarmen vender tilbake i den vare vuggevisa «Skygga i taget».

Vinyl-utgaven som er klar i desember, inkluderer et 13. kutt kalt «Altandøro». Det er en fin, akustisk sang som ikke helt kommer opp mot resten, men som bonuskutt er det flott.

Musikalsk er dette Tønes på sitt beste, og resten står i stil. Han er slett ikke blitt noe dårligere med alderen.

Beste spor: «Treskjæring», «Denna dalen», «Spleiselag/Waldorfsalat», «Glatte steina», «Armringa», «Regningane e betalt», «Thilda Bøes legat».