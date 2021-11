Endelig en skikkelig Stavanger-krim

BOK: Stavanger og hevn spiller viktige roller i dyster og velskrevet «Nordic noir».

Heine T. Bakkeid er født i 1974. Han vokste opp i bygda Belnes i Gratangen i Troms og senere i Kvæfjord. Thorkild Aske-bøkene er solgt til 18 land.

Marit Egaas Stavanger

Heine Bakkeid: «St. Avenger». Krim. 476 sider. Aschehoug.

«Hevnen hører meg til, sier Herren» (Rom. 12.19), og helt siden tidenes morgen har hevn vært et sentralt tema i menneskenes liv. Tittelen i Heine Bakkeids siste bok peker både til Avenger som betyr hevner og byen Stavanger som spiller en sentral rolle.

Hovedrollen innehas av jeg-forteller og tidligere politietterforsker Thorkild Aske, som kanskje endelig skal få sin velfortjente hevn.

Aske møtte vi første gang i «Jeg skal savne deg i morgen» fra 2016. Da hadde han nettopp sluppet ut av fengsel etter å ha sonet tre og et halvt år for uaktsomt drap. Han var fullstendig knekt, tynget av selvhat og på vei inn i pillemisbruk, men likevel i stand til å etterforske forbrytelser. Gjennom tre bøker er livet hans bare blitt mørkere og dystrere, men nå er han rusfri og i ferd med å finne tilbake til et slags liv.

Denne fjerde boka i serien starter med at det blir funnet et lik på Solastranda. Etter all sannsynlighet er dette politibetjent Simon Bergeland som var sentral i saken som førte til Thorkild Askes fall for fem år siden. Aske reiser sporenstreks tilbake til Stavanger, der han fortsatt har en hybel i Pedersgata, og begynner å etterforske på egen hånd.

Det fører han til et Stavanger som er velkjent både fra Tore Renberg og Arild Reins bøker. Han treffer småkriminelle og stoffmisbrukere, korrupte politifolk og rike bakmenn som har mye verre saker på samvittigheten. Han blir truet på livet fra første dag, men som en person som helst vil avslutte livet, har han lite å tape. Etter hvert viser det seg at hendelsen som førte til at livet hans gitt til helvete, slett ikke var det han trodde.

Boka begynner og slutter på Solastranda like før jul, og resten av boka foregår i et lett gjenkjennelig Stavanger der vinden herjer med løsrevne lystråder i sentrum. Det er Aske selv som forteller historien, noe som gir det hele en lakonisk og hardkokt stil. Parallelt med det ruller den allvitende forfatteren opp hendelsene fra fem år tilbake, slik at leseren alltid ligger et hakk foran etterforskeren.

Det er skrevet flere krim-serier fra Stavanger tidligere (Lars Helle, Stig Ellingsen og Henning Sørensen), men ingen av disse har nådd bredt ut. Heine Bakkeid derimot er oversatt til en rekke språk og er der oppe blant de fremste av norske krimforfattere.

Det får våge seg at han er fra Kvæfjord og bare har studert i Stavanger. For dette er bra saker, der vi får empati med denne etterforskeren som også er et offer, og der handlingen snor seg fram og tilbake uten for mye action, men med menneskelig klokskap, sterk stil og et forblåst Stavanger som en særdeles passende bakgrunn.