«Tottori» blei beste barnefilm

HAUGESUND: Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsens «Tottori» fekk Amanda for «Årets beste barnefilm».

Familieprosjektet «Tottori» blei kåra til fjorårets beste barnefilm då filmbransjen delte ut Amandaprisane i Haugesund laurdag kveld. Her er regissørane Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsen saman med døtrene Vega (12) og Billie (8) og produsent Gary Cranner.

– Nå har me to pokalar! seier Billie Østin. Ho ber på ei tung bronsedame i foajeen i Festiviteten i Haugesund. Bronsedama heiter Amanda. Figuren er det fysiske provet på at «Tottori – sommeren vi var alene» akkurat har vunne prisen for beste barnefilm.

– Eh, me har jo fleire pokalar enn det, seier Silje Salomonsen, regissør og mor. For «Tottori» har allereie vunne ei rekke prisar i utlandet. Amanda er cirka den 17.

– Dette var rett og slett veldig stas. Eg er litt sjokkert, seier far og regissør Arild Østin Ommundsen.

– Eg er mest letta over at jentene fekk oppleva dette. At dei har fått oppleva filmfestival på noko anna enn skjerm på engelsk og japansk, seier Salomonsen.

For døtrene har under koronaen altså trudd at filmfestival er kjedelege videomøte der alle snakkar engelsk.

– «Å nei, er det festival igjen», har dei sagt, seier Salomonsen. Men endeleg fekk Billie (8) og Vega (12) oppleva forrektig festivalstemning og pristildeling på norsk.

– Var det meir stas enn på skjerm på engelsk?

– Ja, seier Billie.

– Ja, seier Vega.

Suksesshistorie

«Tottori» har vore ei suksesshistorie sidan filmen kom på kino 1. august 2020 – midt i ein viss pandemi. Kritikarane var unisont positive til forteljinga om dei to jentene som sjølv må ta ansvar når noko faren ramlar ned i eit hol ute i naturen. Filmen er blitt invitert til ei rekkje internasjonale festivalar – der han også har vunne fleire prisar. Og så har han selt masse billettar på kino – trass i avstandskrav og kompliserte tider for mange kinoar.

Prisutdelar Jakob Oftebro sa før han opna konvolutten i Haugesund at ein må ha kontakt med barnet i seg for å laga bra barne- og ungdomsfilm. Men kva er Østin Ommundsen og Salomonsen si eiga forklaring på at akkurat «Tottori» har treft så godt, både blant publikum og i diverse juryar?

– Det verkar som om me har lukkast med målet om å laga ein film som var kjekk å sjå både for ungane og dei vaksne. Dette er ein film det går an å sjå i alle aldrar, svarer Østin Ommundsen.

– Og så jobba me mykje med spelet til barna. Dei er ekte, dette er ikkje oppstilt og stivt. Då lever ungane som ser på seg inn i filmen og føler med, seier Salomonsen.

Familieprosjekt frå Stavanger

Døtrene var fire og åtte år då foreldra starta filminga. Dette er altså eit skikkeleg familieprosjekt, produsert i Stavanger, langt unna Oslo, dei store selskapa, dei store pengane og dei mektige filmfolka. Til slutt kom det noko pengestøtte frå Oslo, men produsent Gary Cranner brukte høvet på scenen til å slå eit slag for å senda meir filmpengar til regionane.

– Det er då me får andre historier, andre perspektiv, utdjupar Cranner til Aftenbladet etterpå. Ifølgje han hadde dei aldri fått laga «Tottori» slik han blei om dei hadde gjort som filmmakta i Oslo ville.

– I Oslo ville denne filmen ha kosta 30 millionar å laga. Me gjorde det for fem. Me må gjera det på vår måte. Det er særs viktig å ha noko anna enn Oslo-blikket som nå dominerer i norsk film, seier Cranner.

Og kva seier døtrene nå når dei endeleg har fått oppleva kor stas det kan vera med filmfestival, heider og ære?

– Eg håper den neste filmen eg er med i også vinn ein pris, oppsummerer Billie.

