Har du en bautastein liggende?

Trond Ole Hølland Paulsen er i markedet for en veldig stor stein. Har du en?

Trond Ole Paulsen, arkeolog Anja Mansrud, aftenbladjournalist Kine Hult er med i juryen for konkurransen om å skrive teksten til en ny runestein. Nå er de på steinjakt.

I år feires Rikssamlingsjubileet. Vi snakker altså om feiringen av Norges 1150-årsdag. Slaget i Hafrsfjord, som regel tidfestet til år 872, regnes som avgjørende for samlingen av Norge. Dette jubileet skal markeres i juni, blant annet med en konkurranse om å skrive en moderne innskrift, et budskap, en melding til framtidige generasjoner.

Fra 300- til 1100-tallet ble tekster hogd inn i steiner, med runeskrift. De fleste av de kjente runesteinene er funnet i Norden. Nå skal en ny runestein lages, med en nyskrevet tekst som hvem som helst kan konkurrere om å formulere. Invitasjonen til å skrive er sendt ut, men nå trenger arrangøren en stein.

– Vi trenger en bautastein, en stor drylar av en stein. Vi vet at det ligger sånne steiner rundt omkring. Kanskje den er på et gårdsbruk? Kanskje noen har en liggende i oppi heia? Vi vil gjerne høre fra folk som har gode tips, sier Trond Ole Hølland Paulsen, som leder arbeidet med det store Rikssamlingsjubileet.

Denne rikssamlingssteinen skal helst ligne litt på en sånn som Obelix kastet etter romerne, eller noe i den duren.

– 2–3 meter høy bør den nok være, for den skal ha plass til cirka 100 tegn som aller helst skal treffe folk i øyehøyde. Jo større, dess bedre, sier Paulsen.

Steinen må han ha tak i før mai blir til juni. Hvor den skal plasseres er ikke bestemt.

– Jeg har foreslått at vi senker den på 23 meters dyp i Hafrsfjord, like dypt som riksmonumentet Haraldshaugen er høy. Det blir neppe noe av, for kanskje er det bedre at folk kan se den uten å dykke ned på 23 meter. Vi får se. Også her er tar vi imot gode forslag.

Paulsen leder altså arbeidet med det store jubileet som er et samarbeid mellom Sola, Stavanger, Karmøy og Haugesund kommuner, og Rogaland fylkeskommune. Arrangementene legges til både nordfylket og rundt Hafrsfjord. Selve Runesteinen-konkurransen er i realiteten to konkurranser; en i samarbeid med Haugesunds Avis, og en med Stavanger Aftenblad.

