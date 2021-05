Varme sanger og et kaldt fjell

Gruff Rhys ville lage en plate om et fjell og endte med å skrive om seg selv.

Gruff Rhys var frontfigur i Super Furry Animals. Foto: Rough Trade

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Gruff Rhys: «Seeking new gods» (Rough Trade/Playground)

Fjellet er vulkanske Paektu-san på grensen mellom Kina og Nord-Korea. Det rager 2744 meter over havet og hadde sitt siste utbrudd i 1903. I Nord-Korea er fjellet viktig både mytologisk, kulturelt, religiøst og politisk.

Mannen er på sin side en 50 år gammel waliser med bakgrunn fra Super Furry Animals. Cardiff-bandet hadde fire av sine ni album innom den britiske topp ti-listen før medlemmene la prosjektet på is i 2010.

Som soloartist har frontfigur Gruff Rhys vært mer anonym, og hans 2016-singel «I love EU» snudde ikke nasjonen før brexit.

Fakta Gruff Rhys Bakgrunn: Født 18. juli 1970 i Haverfordwest i Wales. Utgivelser: «Yr atal genhedlaeth» (2005), «Candylion» (2007), «Hotel Shampoo» (2011), «American interior» (2014), «Babelsberg» (2018) og «Pang!» (2019). Pluss plater med Ffa Coffi Pawb, Super Furry Animals, Neon Noen og et samarbeid med Tony da Gatorra. Les mer

Utgangspunktet var altså en plate om et fjell, om landskapet som sakte forandrer seg mens menneskene kommer og går. Underveis forandret dette seg fra sanger om et fysisk fjell til det Rhys kaller a Mount Paektu of the mind. Faktaene ofres til fordel for følelsene.

Litt å lære er det likevel. Når han åpner «Everlasting joy» med linjen the sacred mountain of revolution, er det en referanse til Paektus betydning for den herskende Kim-familien i Nord-Korea.

Kim Il Sung kjempet mot japanske okkupanter der, og det hevdes at hans sønn Kim Jong Il ble født der. Under en dobbel regnbue, må vite. I virkeligheten ble han født i det gamle Sovjet. Han sønn, dagens statsleder Kim Jong-un, tar seg en ridetur i fjellmassivet hvis det trengs noen majestetiske bilder for å understreke hvem som bestemmer.

Fjellet nevnes i nasjonalsangen, og det er med i landets offisielle emblem. Kineserne kaller fjellet for Changbai, og grenselinjen går gjennom vulkanen og innsjøen i krateret. Det er ikke alle sørkoreanere fornøyd med; også for dem er Paektu et viktig symbol.

Vulkaner er ingen dårlig referanse å bruke i sanger, som i «Can’t carry on»: Oh, can you hear the rumble? The constant rumble. Yeah, the building rumble. Melodiøs og luftig pop, selv om teksten handler om at det er vanskelig å holde ut.

«Loan your loneliness» er enda friskere, og det skinner gjennom at albumet er et Califorina-produkt og mikset av Mario C (Beastie Boys, Jack Johnson). Det meste ble innspilt på to dager i Mojave-ørkenen.

Både «Carry on» og «Loan your loneliness» er amerikansk vestkystpop av det myke slaget, der disen skaper et florlett, psykedelisk slør. Varme sanger om et bitende kaldt fjell.

Koringen til Lisa Jen-Brown og Mirain Haf løfter kuttene, ikke minst åpningen «Mausoleum of my former self». Pianoet, blåserne og refrenget gjør også sitt i en sang om at vi kan forandre oss, men at fortiden likevel henger igjen.

I videoene til disse tre singlene vandrer det mammuter rundt i fjellet, pluss noen dinosaurer i «Loan your loneliness», som for å understreke tidens lange løp.

Tittelkuttet «Seeking new gods» er seigere, men fint. «Hiking in lightning» har støyende gitar, travle trommer og et glam-piano. Tøft.

«Holiest of the holy men» kunne vært et minutt kortere, men er heller ikke noe dårlig spor.

Piano-mannen i «The keep» møter motstand i støyende blåsere. Etter hvert utbrudd tar Rhys låten ned på bakken igjen, og vi får fire fascinerende minutter.

Han avslutter mykt med «Distant snowy peaks», looking for truth and wisdom in the snow. En fin slutt på et album som har det lille ekstra.

Sangene ble komponert på et flygel, med 1976-utgaven av David Bowie spøkende bak. Gitaren er derimot inspirert av krautrock-pioneren Michael Rother. For å binde det hele sammen, lar Rhys en droneaktig Solina String Ensemble-synth gjennomtrenge sangene som en bris fra fjellet. Flott gjort.

Beste spor: «Mausoleum of my former self», «Can’t carry on», «Loan your loneliness».