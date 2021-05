Prins Harry forteller om psykiske helseproblemer i Oprah-serie

Prins Harry sier i en ny TV-serie at han slet psykisk etter sin mors død, og at han brukte alkohol og dop for å håndtere det.

Prins Harry, hertug av Sussex, forteller Oprah Winfrey i den nye dokumentarserien «The Me You Can't See» at han har slitt mye med psykiske helseproblemer. Her en scene fra serien. Foto: Apple TV/ AP / NTB

NTB-AP-DPA

Prins Harry og Oprah Winfrey i serien «The Me You Can't See» kom ut 21. mai. Foto: AP / NTB

Hertug og hertuginnen av Sussex bor nå i California, USA. De har gått hardt ut mot den britiske kongefamilien. Foto: Dominic Lipinski / AP / NTB

I de første episodene av Apple TVs «The Me You Can't See», med Oprah Winfrey og prins Harry, forteller han blant annet om angst og alvorlige panikkanfall han slet med fra han var 28 til 32 år.

– Hver gang jeg tok på meg dress og slips, måtte jeg gå inn i rollen. Før jeg i det hele tatt forlot huset, badet jeg i svette. Jeg var i «kjemp eller flykt»-tilstand, forteller han.

Alkohol og dop

Han sier han prøvde hardt å skjule sorgen og angsten.

– Jeg var villig til å drikke, ta dop, prøve å gjøre alt som fikk meg til å føle mindre det jeg følte på, sier han i serien.

Han forteller Winfrey at han kunne drikke en ukes mengde alkohol en fredag- eller lørdagskveld.

Harry var tolv år da moren Diana døde i 1997. På den tiden var pressen og paparazzi overalt, og prinsen beskriver situasjonen som traumatiserende.

I serien, som hadde premiere torsdag, kommer han også med sterk kritikk mot det britiske kongehuset, og spesielt mot faren prins Charles. Der blir han beskrevet av sønnen som lite forståelsesfull, og at han ikke prøvde å hjelpe da Harry fortalte om sine problemer.

I terapi

For fire år siden begynte han å gå til terapi for første gang, på oppfordring fra konen hertuginne Meghan.

Det fikk han bruk for forrige måned da han skulle i begravelse til bestefaren prins Philip. Harry sier han var redd og bekymret i forkant, spesielt med alle kameraene overalt, men at terapien hjalp.

– Det gjorde det mye lettere, men hjertet dunker fortsatt, sier han.

Paret flyttet til California i USA tidlig i 2020. De trakk seg fra kongehuset og sluttet å bruke sine kongelige titler, samtidig som de fortsatt ville være en del av kongefamilien.

I slutten av februar i år kom meldingen om at paret ikke vil vende tilbake som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset.