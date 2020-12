Julequiz 2. juledag

Klarer du disse spørsmålene?

Foto: AP

Tarald Aano Redaktør

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Trappetrinn

I denne oppgaven gjelder det å finne riktig svar ved hjelp av færrest mulig opplysninger.

Tema: Samfunn

(du får hintene ved å scrolle nedover)

5 poeng: Vi skal fram til en internasjonal institusjon som fikk Nobels fredspris i 2007. 4 poeng: Prisen ble det året delt ut til både institusjonen vi skal fram til, og en framtredende internasjonal politiker. 3 poeng: Institusjonens oppgave er objektivt og åpent å samle og vurdere det beste av tilgjengelig naturvitenskapelig, teknisk og samfunnsøkonomisk informasjon om fagfeltet den følger. 2 poeng: Vi snakker om en FN-organisasjon som ble opprettet av Verdens Meteorologiorganisasjon og FNs miljøprogram i 2008. 1 poeng: Panelet er ofte brukt skyteskive for debattanter som kaller seg klimaskeptikere eller klimarealister.

Fakta Svar: FNs klimapanel, eller Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Nobels fredspris i 2007 gikk for øvrig også til Al Gore, amerikansk visepresident under Bill Clinton (1993-2001). Les mer ↓

Rekkefølge

Tema: Musikk

Den som topper singlelisten Billboards Hot 100 i USA, er en superstjerne. Vi vil at dere rangerer følgende åtte artister fra flest til færrest listetopper. Alle åtte er for øvrig blant de ti artistene som gjort det aller best gjennom listens historie, og et par av plassene er delt mellom to artister:

Stevie Wonder

Elvis Presley

The Beatles

Whitney Houston

Madonna

The Supremes

Janet Jackson

Michael Jackson

Fakta Svar: Her er rekkefølgen: The Beatles (20 førsteplasser på Billboard Hot 100-listen gjennom tidene).

Elvis Presley (18 førsteplasser).

Michael Jackson (13).

The Supremes og Madonna (begge 12).

Whitney Houston (11).

Janet Jackson og Stevie Wonder (begge 10) Mariah Carey ville kilt seg inn mellom Beatles og Elvis med sine 19 førsteplasser, og Rihanna ville havnet foran Michael Jackson med sine 14. Det er for øvrig verdt å merke seg at to fra samme søskenflokk er med på historiens topp 10-liste, og at fem av Elvis sine førsteplasser kom i samme år - 1956. Les mer ↓

Koblinger

En velkjent oppgave etterhvert. Dere skal koble monarker til riktig land, men som vanlig har vi en opplysning dere ikke får bruk for.

Tema: Monarkier

A: Mohammed VI 1: Nederland B: Norodom Sihamoni 2: Belgia C: Rama X 3: Australia D: Philippe/Filip 4: Thailand E: Willem-Alexander 5: Bhutan F: Elizabeth II 6: Saudi-Arabia G: Felipe VI 7: Kambodsja H: Salman 8: Marokko 9: Spania

Fakta Svar: A8, B7, C4, D2, E1, F3, G9 og H6. Bhutans konge var ikke i vår listen, men han heter Jigme K. N. Wangchuck. Ellers er det mye fun fact å plukke i dette temaet: Det fulle navn til Thailands konge er Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. Belgias konge har to navn - ett på flamsk og ett på fransk. Marokkos kongehus sporer sine røtter helt tilbake til profeten Muhammed. Dronning Elizabeth II er monark for 16 selvstendige land. Les mer ↓

Påstander

Tema: Venstrekjøring

Om lag en tredjedel av verdens befolkning bor i land med venstrekjøring, og venstrekjøring praktiseres i over 70 land og områder. Her er listen over slike land - men ett, to eller tre av landene hører ikke med i listen.

Irland

Gibraltar

India

Kina

Sør-Afrika

Kenya

Japan

New Zealand

Fakta Svar: Gibraltar og Kina har ikke venstrekjøring, de andre har. Fun fact: I Belgia, Frankrike, Italia, Monaco, Portugal, Slovenia, Sverige og Sveits er det høyrekjøring - men togene kjører på venstre side. Les mer ↓