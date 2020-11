Hør på Das Body

Det mørke, forskrudde, men likevel oh-so-catchy pophåpet vi trenger nå.

Das Body er Didrik Karsrud, Patrik Alm, Ellie Linden og Kim Granholt.

Stella Marie Brevik Journalist

Das Body: «Peregrine» (Das Body Music)

Pop-kvartetten fra Oslo har utgitt pirrende gode singler i to år nå. Endelig er debutalbumet her.

Bandet lar ingen følelse, strofe, eller melodi forsvinne i mengden, ikke engang når kaoset tar over for synthen eller når tekstlinjene skjærer i brystet. Her skal alt svelges, selv når det smaker mer bittert enn søtt.

«Peregrine» kan oppsummeres som en god tur på byen: Sex, synth og usikkerhet (forkledd som selvtillit) i fengende, men støyfulle omgivelser.

Låtskriver og vokalist Ellie Linden skifter form titt og ofte, men du tviler aldri på at det ligger et mørke bak de fengende pop-hymnene. I am a bitch in heat waiting for nothing. I’m the one night woman you keep calling.

Tankene går mot Niki & the Dove, Lykke Li og Kwamie Liv. Bare skandinaviske damer med tæl der altså. Das Body har dog skarpere kanter enn ovennevnte, og et støyfylt 80-tall står sterkt. Jeg blir ikke overrasket hvis bandet er fans av Prince.

Beste spor: «Better half», «Taller than the average man», «Against the glass».