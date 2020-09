Rapperen Kamelen dømt på alle punkter i Kristiansand tingrett

Rapperen Marcus Kabelo Møll Mosele, kjent som Kamelen, er dømt til å betale 8.000 kroner i bot for å ha ropt «fuck the police» under en konsert i Kristiansand.

Rapperen Kamelen er i Kristiansand tingrett dømt til å betale en bot på 8.000 kroner. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Dommen falt onsdag i Kristiansand tingrett. Betales ikke boten, er den 27 år gamle rapperen dømt til å sone 16 dager i fengsel.

– Jeg ble dømt på alle punkter, men man vet jo at det er litt spesielt i Kristiansand, med politi og bibelbeltet og alt det der, sier Marcus Kabelo Møll Mosele til Bergensavisen.

Han må også betale 2.000 kroner i sakskostnader.

Bakgrunnen for saken er at rapperen nektet å godta et forelegg på 12.000 kroner for blant annet å ha ropt «fuck the police» under en konsert på utestedet Kicks i Kristiansand i 2018.

I tillegg til dette er rapperen også dømt for å ha hindret politiet i å utføre tjenestehandling og for bruk av kokain, ifølge avisen.

27-åringen er klar på at dette er en av flere runder i retten, og at han vil anke saken til lagmannsretten.

– Jeg er ikke lei meg, for å si det sånn. Jeg sitter heller i fengsel enn å betale den boten.

Rapperen ble senest i juni frifunnet av Bergen tingrett for anklager om trusler og medvirkning til ran.