Ukens anbefalte sanger

Stavangerartisten Oskar Nordbø mikser folk, indiepop og country.

Oskar Nordbø nærmer seg debutalbumet. Foto: Zervos

Etter en ep og flere singler er snart debutalbumet «The flood» her, men først får vi et nytt kutt. Det beskrives som en moderne salme om å bli noe nytt og angsten dette skaper. Å bli født på ny er også tema for det kommende albumet.

Blant forbildene nevnes Bon Iver, Tallest Man On Earth og Phoebe Bridgers. Bonny Light Horseman er et annet navn han har trukket fram.

Lord oh Lord – Oskar Nordbø

SOS – Skambankt

Hazy morning – Blitzen Trapper

Anytime you want me – Eli «Paperboy» Reed

Best days – Sadler Vaden

Vent – Roger Græsberg & Foreningen

Swimming in the Nile – Atlantis Aquarius

Shiloh Chandra – Jealous of the Birds

Home – The Minders

Back from the grave – Waylon Payne

Homemade disaster – Sugaray Rayford

The point of trying – Elijah Wolf

I fell in love with her – Nicky William

Drinking again – Bettye LaVette

The Fall – Sonja

Trouble of the world – Sinéad O’Connor

Red, white and blue – Mary Hopkin

