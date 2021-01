«Krigerhjerte» treffer hjertet

Vi har sett ørten ut av rus-dokumentarer, men Henriette Vasstrand løfter «Krigerhjerte» til noe mer enn dusinvare.

Henriette Vasstrand, programleder i «Krigerhjerte», er også norgesmester i boksing. Foto: NRK

«Krigerhjerte», dokumentarserie. Serieskaper: Eirik Gjesdal. Premiere mandag 1. februar på NRK1 og i NRK TV. Fem episoder



Eirik Gjesdal (NRK Rogaland) vant, helt fortjent, flere priser for dokumentarserien «Overleverne». I «Krigerhjerte» møter vi igjen Henriette Vasstrand (27), norgesmester i boksing, som har en historie preget av rus, vold, sinne og selvhat.

Hun kom seg ut etter å ha blitt kjørt over av en buss. Nå skal hun hjelpe andre, eller i det minste følge to som prøver å smøre om og få nytt feste.

«Krigerhjerte» har to historier om Chantal og Werner, som begge prøver å komme seg opp og bort fra rusen. Samtidig skal Henriette Vasstrand både hjelpe dem, holde seg selv oppe og lage et tv-program. Det gjør hun utmerket, og med en helt annen troverdighet enn andre beslekta «sjekke rusmiljø»-serier. Hennes fordel er en sekk full av rus og hardt liv, ikke en veske med varme ullskjerf, journalistutdanning og godt humør.

Flott laget

Kamera er tett oppi ansiktet, arrene og sårene til de rusavhengige, og serien er velsignet fri for eksperter, plansjer og teori om avhengighet. Lydsporet er strålende, det samme er bildene, både de tette, nære og tidvis ubehagelige, og de flotte dronebildene fra Nord-Jæren.

Chantel og Werner er begge under behandling i Sandnes og Stavanger. Henriette møter dem samtidig som hun må skyggebokse med sine egne demoner. Hun får innsikt, innpass og bruker sin egen erfaring til å snakke med folk. Vi får treffe noen av støttespillerne hennes, og nydelige Annie, som prøver å hjelpe Chantel. Hele serien er møter mellom mennesker som i små drypp viser hvordan rus tar over liv, hvorfor det blir sånn og hvor ekstremt vanskelig det er å starte et liv på nytt.

Henriette Vasstrand har selv en historie med rus. I dokumentarserien «Krigerhjerte» følger hun to andre som prøver å komme seg ut av rusmisbruk. Foto: NRK

«Krigerhjerte» kunne godt vært én episode lenger. Vi mister både Chantal og Werner litt på veien for å følge Henriettes egen reise. Hva skjedde mellom dag 38 og 86 på behandlingssenteret? Så stram redigering hindrer dødtid, som er bra, men litt mer fra Chantal og Werner hadde vært prikken over i-en. Utenom det: Denne dokumentarserien er flott laget og godt fortalt med gode, gjennomtenkte og dristige grep.

Kamera elsker Henriette

For «Krigerhjerte» er virkelig en god dokumentarserie. Ideen er nesten spektakulært uoriginal. Vi har sett ørten dokumentarer som ligner litt. Men perspektivet, Henriettes blitt, er nytt og friskt. Hun pløyer dypere og stiller andre spørsmål. Hun er ikke bare nysgjerrig på noen som lever et annet liv, hun ser seg selv for noen år tilbake, og har derfor dobbel grunn til å gråte og slåss.

Noen ganger er liten tv-erfaring et pluss, og som det heter: Kamera elsker Henriette. Alle elsker Henriette. Hun er all in - hele tiden.

Dokumentarer om rus, med forteller foran kamera, er ikke akkurat mangelvare. Helene har flyttet inn, Petter har flyttet ut, Louis Theroux har ugleobservert og det er mange flere (husk også å få sett «Kunstneren og tyven» hvis du ikke har gjort det allerede). Jeg slår imidlertid et ekstra hjerteslag for «Krigerhjerte», mye fordi Henriette Vasstrand er et funn som guide gjennom en hjerteskjærende, rå, komplisert og flott fortalt og filmet fortelling om å starte på nytt.