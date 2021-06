Hudløs sommerpop

Når det føles som et mirakel å komme seg fra en dag til neste.

Francis Lung er Tom McClung fra oppløste Wu Lyf. Foto: Francis Lung

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Francis Lung: «Miracle» (Memphis Industries/Border)

Det er skrevet mange sanger om dagen derpå, men neppe så lystige som «Bad hair day» der Francis Lung byr på frisk sommerpop pluss en visitt innom Beatles. De spøker også i fine «Blondes have more fun», men teksten åpner i det tunge leiet: I just wanna die.

Sangene er skrevet i en periode der det føltes som et mirakel å komme seg fra en dag til en annen. Ikke på grunn av pandemien, men på grunn av spørsmål som: Når var jeg sist lykkelig? Er det min feil at jeg føler det sånn?

Eller som han sier i den nevnte fyllesjuke-sangen: I am a cloud in the sun's light.

Platen bringer ingen svar, men det var befriende å stille spørsmålene. Å holde seg edru er et steg på veien, noe han er innom i den vakre balladen «Lonesome no more».

Francis Lung er Tom McClung fra det kortlivede Manchester-bandet Wu Lyf. Som soloartist er musikken enklere, men han treffer en nerve når han blottstiller det som river og sliter i ham.

Beste spor: «Bad hair day», «Blondes have more fun», «Say so», «Lonesome no more».