Lyse punkt i et mørkt sinn

Optimisme og pessimisme går hånd i hånd hos Mark Oliver Everett.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Eels er først og fremst Mark Oliver Everett. Foto: Gus Black

Geir Flatøe Journalist

Eels: «Earth to Dora» (Play It Again Sam)

Mark Oliver Everett har alltid utlevert sitt eget liv, enten det handler om tragiske dødsfall eller om kjærlighetens oppturer og nedturer.

I dag beskriver han seg selv som en ensom fyr med en tre år gammel sønn og to hunder. Sønnen Archie, 57-åringens førstefødte, er resultatet av et ekteskap som i stykker etter kort tid. Typisk Everett.

Bortsett fra «Are we alright again» er alt lagd før koronaen kom. Sangen er hans trøst til oss, et forsøk på å skildre en bedre framtid.

Den er unaturlig positiv til ham å være, men viruset har jo snudd opp ned på det meste: Stepping to the sunshine. Man, it feels good. Birds and bees jamming a theme for the neighborhood.

To år gamle «The Deconstruction» var også et album der han så lysere på livet enn normalt, etter en pause på fire år der han ikke trodde han ville klare å vende tilbake som artist.

Foto: Gus Black

Fakta Eels Bakgrunn: Dannet i Los Feliz i California i 1995. Mark Oliver Everett er eneste faste medlem. Utgivelser: 13 studioalbum, pluss filmmusikk og samlinger med ekstrakutt. Det første Eels-albumet var «Beautiful freak» (1996), og det forrige var «The deconstruction» (2018). Everett har også gitt ut en plate i eget navn, pluss to under artistnavnet E og ett som MC Honky. Les mer

Så hvem er denne Dora i platetittelen «Earth to Dora»? Magasinet «NME» fikk til svar at det er en tekniker som jobbet med Eels. En natt trengte hun trøst, noe Everett forsøkte å tekste henne. Mesteparten av sangen er hentet derfra: See that sun smiling down on you? Give him a hug. He’s been smiling since your birth.

Dermed får vi lystig du-du-du og ba-ba-ba og myke strykere. Hjertelig varmt, men ikke en varig følelse i Everetts hode. «Dark and dramatic» åpner med she’s beautiful, but she doesn’t fight fair. Som han gjentar: Dette er trouble, oh trouble.

«Are you fucking your ex?» er om hun som forsvinner ut på kveldene. Hva er det hun driver med? Har hun seg med eksen?

I’m alone in the house of horror

Evil lurks from the darkest corner

Visstnok ikke selvbiografisk, selv om han kan relatere seg til begge parter i historien.

Det samme gjelder «The gentle souls»: I chewed her out, threw her out, out on the street like a garbage sack. And everyday she’s calling me up, I don’t see why she wanna come back.

Albumet åpner mer optimistisk med «Anything for Boo», der Boo rimer på my love is true, I do og I love you. Rene bryllupet.

«Who you say you are» er myk, i hvert fall så myk som en stemme behandlet med grovt sandpapir kan klare. Han tar forbehold om at kjæresten ikke er den hun sier hun er: Maybe I’m being unfair, but I’ve learned the hard way to be prepared.

Enkel klimpring og forsiktige strykere understreker den nølende usikkerheten. Nydelig gjort.

Opptakene er gjort hjemme i Loz Feliz i Los Angeles, med Everett som produsent. Med seg har han Koool G Murder, The Chet and P-Boo. Eller Kelly Logsdon, Jeff Lyster og Mike Sawitzke, som det står i passene.

Mot slutten får vi Beatles-aktige «Of unsent letters», mens «I got hurt» bæres av trommer og strykere. En skurrende gitar og et mykt piano konkurrerer på «Baby let’s make it real».

Snakkesangen «OK» åpner med I got hurt, so what? Den fortsetter på samme vis: There were times I didn’t think I’d see the sunrise, and that’s was fine by me. I didn’t care for being alive.

Det spilte ingen rolle hva folk sa. Trøsten føltes meningsløs. Likevel ender Everett sangen slik: You told me it was just a dark night, and I said ‘no, this is something more’. But you were right.

Avslutningen «Waking up» er en akustisk kjærlighetssang på vaskekte Everett-vis: I don’t want nobody. I don’t need that shit. Nothing good ever came from any time I did. So what the fuck is going on here? Tender hearted love?

Elskere kommer og går, men likevel. Alt kan skje. Ikke noe er trygt. Så ta sjansen.

Er Everett på vei inn i enda et forhold? Svaret får vi trolig i neste kapittel av den mest fascinerende rockehistorien som skrives her og nå.

Beste spor: «Anything for Boo», «Are we alright again», «Earth to Dora», «The gentle souls», «OK», «Waking up».