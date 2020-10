Til bords med verdenshistorien

HELGEINTERVJUET: Kan en middag i Roma fortelle oss noe om verdenshistorien? Ja, så definitivt, mener skribent og matkjenner Andreas Viestad.

Andreas Viestad er aktuell med boka «En middag i Roma - verdenshistorien i et måltid». Foto: Lars Petter Pettersen

Harald Birkevold Kommentator

Andreas Viestad er ikke utdannet kokk. Likevel er han blant Norges mest produktive og populære forfattere av kokebøker. Han har lang fartstid som matskribent og restaurantanmelder, først i Dagbladet og deretter som frilanser.

Viestad, som har rukket å bli 47 år gammel er også en ytterst bereist mann, og han har jobbet som TV-kokk for skandinavisk mat, blant annet på BBC Food. Han er også grunnlegger av Geirmyra matkultursenter for barn, og medeier i to restauranter i Oslo.

Et romersk måltid

Nå har skribenten begått en ny bok, og den inneholder bare én eneste oppskrift - på bokas aller siste side. Dette er til gjengjeld oppskriften på det Viestad - og et stort antall romere - mener er verdens beste rett. Nemlig kullsvierens pasta, pasta carbonara. Noe mer tradisjonelt romersk får man ikke på tallerkenen.

Roma, en gang den vestlige verdens ubestridte sentrum. Den første byen i verden med over en million innbyggere. Hvor enn du snur deg i Romas eldgamle sentrum, ser du rester av historien.

Men vent nå litt. ER virkelig pasta carbonara en eldgammel rett fra Lazio-regionen? Eller finnes det en annen forklaring på rettens tilblivelse?

Carbonara-mysteriet

Dette, og mye mer, forsøker Andreas Viestad å fortelle om i boka «En middag i Roma - verdenshistorien i et måltid», som han utga tidligere i høst.

– Problemet er at pasta carbonara ikke er omtalt i Ada Bonis oppskriftssamling fra 1930, som er den viktigste kilden til det moderne romerske kjøkkenet. Hvordan er det mulig? Kan det faktisk tenkes at pasta carbonara ble til da Roma ble okkupert av amerikanske soldater mot slutten av andre verdenskrig, spør Viestad, og vet samtidig at han kaster fra seg en brannfakkel.

For få andre land har en stoltere - men samtidig mer rigid - matkultur enn Italia. Her regjerer Tradisjonen. Det Opprinnelige.

– Mens en fransk kjøkkensjef på toppnivå går på jobb for å lage noe helt nytt, noe vi aldri har smakt før, går hans italienske kollega på jobb for å lage en perfekt kopi av sin bestemors og oldemors oppskrifter, forklarer Viestad.

Kulinarisk arkeologi

Og kanskje nettopp denne voldsomme respekten for tradisjonen, for det opprinnelige, gjør det italienske og i særdeleshet det romerske, kjøkken egnet for et stykke «kulinarisk arkeologi»?

– Noen ganger er denne stivheten i det italienske kjøkken en pest og en plage. Italienske gastronomer i de mest ytterliggående kretser av Accademia Italiana della Cucina vil hevde at italiensk mat bare kan lages av en italiener, i Italia, av italienske råvarer. Basta. Men samtidig er det noe med denne stoltheten som fascinerer meg, sier Viestad.

I dag er begrepet «sivilisasjon» beheftet med en slagside. Som når man før i tiden skilte mellom «siviliserte» og «primitive» eller «tilbakestående» samfunn. Men sivilisasjon kan også, og fortsatt, bety et velfungerende samfunn med et visst raffinement. Slikt er på ingen måte bare et vestlig fenomen.

Mat som kultur

Viestad spør seg et sted i boka om ikke «bordets sivilisasjon» og «sivilisasjon» er to sider av samme sak.

Når man ikke lenger bare spiser for å overleve, får maten og måltidene også en symbolsk betydning. Som når nordmenn setter seg til bords i adventstida for å spise sikringskost fra en fattigere tid. Lutefisk. Smalahove. Rakfisk. Vi gjør dette for å fortelle hvem vi var og hvem vi er.

Brødet er alt

Boka hans er bygget opp akkurat slik en tradisjonell og langvarig italiensk middag er bygget opp. Da begynner det hele med brød. Og uten brødet, intet Romerrike.

– Etter at Roma oppsto, begynte byen å underlegge seg nye områder. Først i nærheten og etter hvert lengre og lengre unna. Romerriket begynte og sluttet med behovet for å brødfø byens befolkning, og for å mette den etter hvert enorme hæren som makten hvilte på. Uten brød, altså korn, ble det opprør. Soldatene nektet å slåss, håndverkere la ned verktøyet.

Derfor, mener Viestad, var det at de romerske legionærene stanset da de kom til Skottland og Danmarks grenser. Nord for denne linja er det vanskelig å dyrke hvete. Og dermed uinteressant å erobre militært.

Foto: Lars Petter Pettersen

– Romerriket sultet ihjel

Og kanskje var det denne avhengigheten av brød som også ble rikets undergang? Intensiv dyrking, og det lenge før det fantes kunstgjødsel, utarmet matjorda og gjorde at avlingene skrumpet inn. Dermed ble Romerriket rett og slett sultet til døde, og til slutt ble Roma plyndret av vandalene.

– Jeg påstår ikke at jeg er ekspert på alt dette, og det finnes selvsagt mange andre faktorer som spilte inn da Romerriket gikk under. Men jeg er helt sikker på at matforsyningen var en av de viktigste faktorene, sier Viestad, som også nevner at brannen i Romas kornlager i havnebyen Ostia i år 68 før vår tidsregning var en viktig grunn til innføringen av diktaturet i Roma med Julius Cæsar som keiser.

Mat og kapitalisme

Et hvilket som helst kjøleskap eller kjøkkenskap i dag, enten det befinner seg i Roma eller Hillevåg, viser hvor avhengig matforsyningen er av internasjonal handel. Olivenolje fra Middelhavet, salt fra England, krydder fra India.

– Akkurat slik var det også da verdenshandelen tok til. Salt var trolig den aller første handelsvaren som ble omsatt omtrent på moderne vis. Saltet skiftet eier - og verdi - flere ganger underveis til kunden, og et kapitalistisk system ble til.

Og ikke minst: Handelen med krydder forandret verdenshistorien for alltid. Da Kolumbus snublet over Amerika, var det krydder fra India han var ute etter. Og han som faktisk «fant» India, portugisiske Vasco da Gama, var også ute på krydderjakt.

7000 år med vin

Intet italiensk middagsmåltid uten vin. Italia er verdens største vinprodusent, og allerede for flere tusen år siden var vin en integrert del av kulturen.

– Ifølge Bibelen var Noah historiens første vinbonde. Da vannet etter syndefloden sank, slo han seg til på Ararat-fjellet og begynte å dyrke druer, forteller Viestad.

Og som så ofte med eventyr og legender, bygger de på en kjerne av sannhet. For det var nettopp i dette området, grenseområdene mellom Tyrkia, Georgia og Iran, at drueplanten ble dyrket for første gang. I over 7000 år har det nå «tørrlagte» Iran produsert alkohol med stor entusiasme.

– Og i private hjem drikker iranerne den dag i dag, det har jeg personlig erfart. I store slurker og til man kjenner det.

Rusens betydning

For å kunne bli «borger» av Aten, måtte man eie land, og store deler av den atenske bystatens klassesystem var knyttet til størrelsen på vinmarkene man kontrollerte. Slik også i Roma, der alle medlemmer av overklassen hadde store landeiendommer med vin og oliventrær.

– Dette merkes også i dag, der både «store» familier og «store» restauranter er stolte av å kunne by på egen vin og egen olje. I Italia handler dette om å dokumentere bånd til det tradisjonelle jordbrukssamfunnet. Som sagt er tradisjon uhyre viktig i italiensk matlaging, og det samme gjelder naturlig nok vinen også.

Både de gamle persere egyptere, grekere og romere brukte alkohol ikke bare som noe man nyter til maten, men rett og slett som et rusmiddel. De greske drikkegildene, symposion, var ikke for nybegynnere. Og den greske historikeren Herodot - som riktig nok hadde en livlig fantasi - fortalte om perserne at de tok alle store beslutninger i fylla. Hvis de fortsatt virket fornuftige dagen derpå, ble de satt ut i livet.

Mat og geografi

«Gi meg 18 krukker med vin. Jeg vil være full hele tiden», lyder en gammel egyptisk tekst i form av hieroglyfer. Og et gravkammer er dekorert med en fornem kvinne som kaster opp på en tjener.

–Dagens helgefyll er ikke av ny dato, så mye er sikkert. Men i tidligere tider var vinen ofte av tvilsom kvalitet, særlig den billige vinen. Og da var nok ettervirkningene også temmelig kraftige.

– Legg et kart som viser de landene som bruker mest olje, over et kart over land med katolsk flertall. De overlapper. Skillet mellom nord og sør i Europa, mellom protestanter og katolikker, er også et skille mellom vindrikkere og øldrikkere. Mellom olivenolje og smør.

En arg motstander av at tyskerne ble påtvunget dårlig olivenolje fra pavekirken mens de ikke fikk spise sitt deilige smør, var en prest som het Martin Luther.