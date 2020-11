Ondskap og håp

Det hele starten med hatten til vokalisten.

Johnny Red & The Prayerhouse People er fra venstre Kårstein Bø, Tore Brattgjerd, Johannes Bjelland, Rune Særheim og John Gravdal. Foto: Kristian Konstali

Geir Flatøe Journalist

Johnny Red & The Prayerhouse People: «To Moritz» (JRPH)

Album nummer tre fra jærbandet Johnny Red & The Prayerhouse People har fått sin tittel etter hatten til frontfigur John Gravdal. Den er en arv etter morfaren, og inni er den stemplet M. Rabinowitz AS, Haugesund.

Jødiske Moritz Rabinowitz hadde klesbutikker i Haugesund, Stavanger og Egersund, før han ble fengslet, deportert og drept av tyskerne. Heller ikke hans nærmeste overlevde holocaust. I 2003 ble historien tema for dokumentaren «Mannen som elsket Haugesund».

Foto: Kristian Konstali

Menneskelig ondskap er også hva Gravdal synger om. Han minnes Emmet Till, en svart 14-åring som ble lynsjet i Mississippi i 1955. Dermed går han i Dylans fotspor fra 1962, og han klarer seg flott.

«Highway One» sparker bra fra, mens «Noor's song to the sea» er en nydelig, sakte våknende sang. På jæricana-vis lar bandet lyden fra bedehuset tennes i fine «Shine your light».

Et band med tett lyd, fin koring og markant frontfigur. Sånn skal det gjøres.

Beste spor: «To Moritz», «Noor's song to the sea», «Highway One», «Shine your light», «Young Emmet Till».