Ingen tror at han kommer til å klare det

David Ärlemalm: Litt død rundt øynene. Roman. 296 sider. Oversatt av Gøril Eldøen. Aschehoug.

Arto er 39 år, eksnarkoman og tidligere kriminell. Han har levd et hardt liv, men har greid å komme ut på andre sida. For halvannet år siden døde Artos elskede Sofia av en overdose, og Arto fikk ansvaret for deres felles datter Bodil som da var 5 år. Noe som betydde at han måtte dra seg selv opp etter håret og leve et disiplinert liv der det meste dreide seg om at Bodil skulle ha det bra.

Nå går Bodil i første klasse, og Arto jobber på skolekjøkkenet. Men etter at en elev urettmessig anklager han for å selge stoff, mister han jobben. Hvordan skal han nå greie å holde den svarte hunden som hele tiden sitter på skulderen på avstand? Svømming og lange gåturer hjelper, gamle og nye venner stiller opp, og det er utsikter til ny jobb. Men Bodils skole og hjelpeapparatet for øvrig er generelt skeptiske, og det ligger under at ingen tror egentlig at han kommer til å klare det. Bodil er også ei krevende jente som tar stor plass.

Arto har noen dårlige venner, menn som tar seg til rette og tøyer grensene. Det er fristende å ta kontakt med dem når pengene tar slutt. Dermed utsetter han både seg selv og Bodil for fare, og han åpner opp for ny informasjon om hva som egentlig skjedde da Sofia døde.

David Ärlemalm (f. 1975 i Stockholm) jobber i helsevesenet og debuterer med denne boka om en av de mest sårbare blant oss. Arto som type er velkjent, han minner om Asfalt-selgeren på hjørnet, og det er ikke ofte en slik person er hovedpersonen i en roman. Det er dette som er bokas store styrke, den viser oss hvordan verden ser ut fra Arto sitt ståsted, og hvilken formidabel kamp han fører under mottoet «alt for Bodil». Bodil er et barn som elsker sin far, men hun er preget av de dramatiske hendelsene i livet så langt og blir mobbet på skolen. Selv om Arto har vår sympati, er det også lett å forstå hjelpeapparatets bekymring for om Arto har det som skal til for å oppdra et barn alene.

Boka er lettlest og velskrevet, en skikkelig «pageturner», og handlingen drives framover mens jeg heier på Arto og håper han skal greie å holde hodet over vannet. Jeg sitter likevel å lurer på hvor realistisk dette egentlig er, om personer som Arto finnes, eller om det bare er en konstruksjon fra en velmenende forfatter. Det hadde vært interessant å sjekke dette med personer som står nærmere Arto i livserfaring enn det jeg gjør.