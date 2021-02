Velkommen hjem, Johan Dalene!

KONSERT: Vi kom sent, men vi kom godt på konsert denne sesongen. Etter avlysninger på nyåret ble det pangstart med fiolinunderet Johan Dalene – «svensken fra Sandnes», som vi lokalpatriotisk kan tillate oss å kalle ham, for å få vår andel i dette mirakelet. Og Symfoniorkesteret vartet opp med to av de komponistene de spiller aller best: Sibelius og Tsjajkovskij.

