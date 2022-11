Kristian Valen om smellen: – Venner forsvant. De som virkelig støttet meg var folk jeg ikke kjente

Kristian Valen er klar for en rekke show landet rundt.

– Jeg tør ikke drikke igjen før jeg er 100 prosent sikker på at jeg ikke går på en ny smell, sier Kristian Valen.

(Bergens Tidende): 48-åringen er nå på veien igjen med «Fartøy Valen seiler igjen».

Men gleden kan være kortvarig. For Valen er tiltalt for ulovlig våpenbesittelse og narkotikaovertredelse. Og kan havne i fengsel.

– Dette er en ikke-sak

Oslo tingrett har satt av fire dager til rettssaken som starter 9. januar. Han nekter straffskyld.

– Jeg er glad for at saken endelig kommer opp og ser på en måte frem til rettssaken. Dette er en tre år gammel sak. Advokatene mine har lenge mast på å få en avslutning, men politiet har utsatt og utsatt – uten at vi har fått vite hvorfor, sier Valen til Bergens Tidende.