Tre Emmy-priser til «Chernobyl» - Game of Thrones ble beste dramaserie

HBO-suksessen fikk også pris for beste miniseriemanus, skrevet av Craig Mazin.

Svenske Stellan Skarsgård var nominert for sin rolle i «Chernobyl», men prisen for beste mannlige birolle i en miniserie gikk til Ben Whishaw for «A Very English Scandal».

«Chernobyl» er en miniserie i fem deler regissert av svenske Johan Renck, som altså fikk pris i kategorien beste regi for en miniserie. I hovedrollene finnes blant annet Stellan Skarsgård, Emily Watson og Jared Harris.

Beste dramaserie

«Game of Thrones» fikk pris for beste dramaserie, den gjeveste prisen, under Emmy-utdelingen i Los Angeles natt til mandag.

HBO-suksessen var nominert i hele 32 kategorier, men fikk ikke så mange priser som det først så ut til at de kunne få. De stakk riktig nok av med den gjeveste prisen, beste dramaserie.

Peter Dinklage fikk pris for beste mannlige birolle i «Game of Thrones».