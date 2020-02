Magnus Bokn i MGP: – Overveldende å se hvor stort det er

– Eurovision-folkene er steingale, og jeg elsker det. Det er så mange fargeklatter og positiv energi, sier Magnus Bokn.

Magnus Bokn er en av finalistene i Melodi Grand Prix 2020 i Trondheim Spektrum. Foto: Foto: Alexander Vestrum / NTB scanpix

25-åringen fra Stavanger går på scenen som artist nummer fire i den norske finalen og framfører låten «Over the Sea».

Han ankom finalebyen onsdag og fikk se opplegget i Trondheim Spektrum, der finalen arrangeres lørdag.

– Det er overveldende å se hvor stort det er. Men det er grisegøy, og jeg gleder meg som en galning. Det er ganske mye større arena, scene og produksjon, sier Bokn.

Vil bevare feststemningen

Siden han tok seg videre fra delfinalen har det blitt tid til å jobbe med framføringen.

– Vi har gjort showet litt større, men vi kommer til å beholde den gode stemningen med litt folkefest. Det blir dansing. Jeg skal ikke danse så mye selv, for jeg tror jeg må holde meg til å synge, forklarer Stavanger-artisten.

Han har med seg dansere fra Bårdar Danseinstitutt.

– Vi er akkurat det samme teamet som sist, og det gir meg en stor trygghetsfølelse, forklarer Bokn.

Han kjenner nervene, men mener det bare viser at deltakelsen i finalen faktisk betyr noe.

– Jeg tror jeg skal klare å slappe litt mer av denne gangen. Nå skal jeg ha det fett, sier artisten fast.

Mest mulig hvile

Låten han framfører, handler om å ta det store steget ut i verden.

– Spesielt for meg som musiker fra Stavanger og i Jantelov-Norge, så handler det om å tørre. Det handler om å si «nå er det min tur», sier Magnus Bokn.

Fram mot finalen lørdag skal han få seg mest mulig hvile.

– Det kan bli litt mye, så det handler om å ta vare på meg selv og de andre i teamet, sier han.

Det har vært stor interesse internasjonalt for de norske delfinalene, og det har Bokn også merket i form av henvendelser.

– Eurovision-folkene er «steingale», og jeg elsker det. Det er så mange fargeklatter og positiv energi, sier han.

På en sjetteplass

Foruten Bokn selv bidrar Joakim With Steen, også kjent under artistnavnet Jowst, og Alexander Rybak som låtskrivere. Rybak tok en suveren seier i den internasjonale finalen 2009 med «Fairytale», mens Jowst kan vise til en 10. plass i finalen i 2017 med «Grab The Moment».

Bookmakerne har Bokn på en sjetteplass og mener det er 7 prosents sjanse for at han går til topps i den norske finalen, ifølge Eurovisionworlds oversikt.

Den store favoritten er Ulrikke Brandstorp og låten «Attention», som spillselskapene mener har 42 prosents sjanse til å vinne. Så følger Raylee med «Wild» og Didrik og Emil Solli-Tangen og deres «Out of Air», begge med 12 prosent.

60 år i Eurovision

Norge markerer i 2020 sitt 60. år med Eurovision Song Contest-deltakelse.

I forkant av den norske finalen har det vært delfinaler for fem landsdeler, alle holdt på Fornebu. I tillegg var halvparten av artistene i finalen direktekvalifisert.

Den norske finalen er for første gang i historien lagt til Trondheim, og det er første gang siden 1989 at den ikke holdes i Oslo.

For sjette gang er Kåre Magnus Bergh programleder, og med seg har han MGP-debutantene Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase.

Finale i Nederland

Finalen i Eurovision Song Contest går i Nederland, etter at Duncan Laurence og «Arcade» vant i Tel Aviv i 2019. Norge er i den første semifinalen, som holdes tirsdag 12. mai i Ahoy Arena i Rotterdam.

Bare 10 av de 17 landene i den første semifinalen går videre til selve finalen, som holdes samme sted lørdag 16. mai. Men statistikken taler for Norge, som med to unntak har fått finaleplass de ti siste årene. I vår semifinale møter vi blant andre Eurovision-stormaktene Irland og Sverige.