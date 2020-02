Enorm jubel på Re-Naa da den andre stjernen ble sikret

Stemningen gikk i taket da det ble klart at Re-Naa fikk sin andre Michelin-stjerne.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Soussjef Eduardo Merda (i midten) og de andre på Re-Naa slapp jubelen løs under offentliggjøringen av Michelin-guiden. Foto: Tommy Ellingsen

– Jeg skjelver. Det er mye som skjer, sier servitør Cornelia Pochenick til Aftenbladet rett etter det ble klart at Re-Naa ble tildelt sin andre stjerne.

For mens Sven Erik Renaa og kona Torill Renaa var på seremonien i Olavshallen i Trondheim, samlet rundt 30 ansatte med familier seg på Re-Naa i Stavanger for å følge offentliggjøringen av den nordiske Michelin-guiden for 2020.

Det var en spent stemning blant de fremmøte, som fikk sin store forløsning da resultatet ble klart. Da brøt samtlige ut i enorm jubel og glede.

– Dette betyr alt. Lidenskapen og dedikasjonen for matlaging er det som gjør oss sterke, sier soussjef Eduardo Merda.

Cornelia Pochenick fant raskt frem champagne til feiringen. Foto: Tommy Ellingsen

Publisert: Publisert: 17. februar 2020 19:35

Les også