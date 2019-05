Fiffig og feministisk dronningkamp

Mary Queen of Scots

Sjanger: Biografisk kostymedrama. Nasjonalitet: Storbritannia 2018. Regi: Josie Rourke. Manus: Beau Willimon. Skuespillere: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Gemma Chan, Guy Pearce, David Tennant, Jack Lowden, Joe Alwyn, James McArdle. Lengde: 2 timer 4 min. Aldersgrense: 12 år.

Dronning Elizabeth gikk inn i mannsrollen som Englands regent, og valgte bort mann og barn. Jomfrudronningen ble hun kalt. Dronning Mary av Skottland, Maria Stuart, kombinerte lederskapet sitt med rollen som mor og ektefelle. Hore ble hun kalt.

Elizabeth vant. Mary tapte.

I denne nye filmatiseringen av historien om skjebnen til Maria Stuart, har det feministiske perspektivet fått stor plass. Dermed har filmen en viss nåtidsrelevans: Historiebøkene har fortalt oss om to sterke dronninger. Men filmen viser at de begge var hjelpeløst styrt av menn og mannskultur. Elizabeth innså det, og tilpasset seg. Ikke Mary.

På midten av 1500-tallet regjerer dronning Elizabeth I i England. Hun er datter av Henrik den åttende, som i et anfall av begjær brøt med den katolske kirken og innførte prostetantisme i England. Elizabeth er ugift og barnløs. Ingen tronarving i sikte.

Da kong James den femte av Skottland døde, ble Maria kronet til dronning før hun var ett år gammel. James var sønn av Margaret Tudor, Henrik den åttendes søster, og dermed Elizabeths fetter. Dermed er Mary den nærmeste til å arve den engelske tronen etter Elizabeth.

Tre maktkamper

Mary vokste opp i Frankrike, og giftet seg med den franske tronarvingen. Fra hun steg i land på Skottlands kyst som 19 år gammel enke og dedikert katolikk og tok over tronen fra sin protestantiske halvbror, blomstret maktkampen. Mellom protestanter og katolikker. To viljesterke dronninger. Kvinner og menn.

Liam Daniel

Elskere av kongelig kostymedrama får alt de begjærer og enda litt: overdådige kostymer og frisyrer, fabelaktige slott og hager, spektakulære landskap. Og tradisjonell pomp og prakt.

På teaterscenen er det et vanlig grep å modernisere klassikerne ved å legge dem til nåtiden. Også i litteraturen gjendiktes nå Shakespeares største skuespill til moderne tid.

«Mary Queen of Scots» «moderniseres» med effekter som bevisst bryter med både med tidskoloritten: Dronningens bestevenn er en litt skrullete homofil. Flere mørkhudede i hoffet. Menn med hipsterskjegg, hårstrikk og man-bun. Men bortsett fra moderne ørepynt, er kvinnene fortsatt strikst og periodetypisk kledd.

Om hensikten er å konstant minne oss på den nevnte nåtidsrelevansen og kjønnsroller, så funker det ikke særlig bra. I stedet virker effektene som overtydelig støy og politisk korrekthet, som ikke tilfører noe mer enn det vi allerede har registrert. For lite og for malplassert.

Kluss med fakta

Beau Willimons manus er basert på boken «Queen of Scots: The true life of Mary Stuart» av John Guy. Willimons har tidligere skrevet manus til politiske drama som «House of Cards» og «Maktens menn», og også her har han lagt stor vekt på det maktpolitiske spillet. I tillegg har han tatt seg friheter i historiske fakta som nok irriterer mange: I virkeligheten møttes Mary og Elizabeth aldri, de bare brevvekslet. Og de 17 årene Mary ble holdt i forvaring før hun ble henrettet, blir feid over som om det var én uke.

Saoirse Ronan gjør en strålende dronning Mary, og gjør balansen mellom hard og sårbar troverdig. Men mens Elizabeths forfall og aldring er formidabel gjennom det som var en ganske så lang epoke, endres ikke Marys fromme ungdommelighet i det hele tatt.