Norske filmer får skylden for dårlig kinoår. Samtidig skryter Netflix av megatall

Det skjer bare når de finner det for godt. Netflix er vanligvis helt tause når det gjelder seertall. Vi får aldri høre om filmene som floppet, men plattformen vil gjerne vise frem gullmedaljene:

Martin Scorseses nye mafiafilm, The Irishman, ble sett over 26 millioner ganger den første uken. Bare de som hadde sett over 70 prosent av filmen ble talt, skriver Deadline. Det er oppsiktsvekkende tall for en film som varer i tre og en halv time.

Samtidig har det gått i nedoverbakke for norske kinoer. Besøkstallene var over en million lavere per 30. november enn på samme tid i fjor. Hva er gått galt?

– De norske filmene har ikke levert som vi håpet, sier Christin Berg, programsjef i Nordisk Film og Kino.

Når de norske filmene svikter, sliter kinoene

I fjor ble et gullår for norske kinoer. Det var mye takket være publikumssuksesser som Skjelvet og Den 12. mann. Men markedet er sårbart. Filmer som Sonja, Amundsen og Askeladden har ikke fått publikum ut av sofaen i samme grad.

– Hollywood har levert relativt stabilt, selv om flere filmer har underprestert her også. Når de norske filmene svikter, gir det imidlertid veldig store utslag på kinobesøket, sier Berg.

Det var knyttet store forventninger til James Camerons Alita: Battle Angel , men den ble bare sett av 89.796 personer i Norge. Enda dårligere gikk det med X-Men: Dark Phoenix som er sett av 38.791.

Hennes konkurrent Odeon Kino har samme inntrykk.

– Forskjellen i år er at de norske filmene har vært svakere, sier Jon Einar Sivertsen, kommersiell direktør i Odeon Kino.

Han mener det skal mer til enn før for å få oppmerksomheten til publikum. Kinoene er avhengige av at det kommer filmer som «alle er enige om å se», mener Sivertsen.

Taper kinoene kampen mot strømmetjenestene?

Samtidig som kinoene er prisgitt arbeidet som gjøres av norske og utenlandske filmprodusenter, kommer en potensiell trussel seilende inn på internett. Strømmetjenestene har begynt å produsere blockbustere på egen hånd.

I år er noen av filmene som «alle er enige om å se», Netflix-originaler som The Irishman, Marriage Story og The Two Popes. Disse blir ikke vist på de fleste norske kinoer, ettersom Netflix stiller krav som kinoene ikke kan godta: Kinoene får kun vise filmene i én uke eksklusivt, før Netflix legger dem ut på strømmetjenesten sin.

Årsaken til at strømmetjenester som Netflix viser filmene sine på enkelte kinoer, er for å kunne kvalifisere dem til Oscar. Den prestisjetunge prisutdelingen har en regel som sier at skal en film kunne nomineres til en Oscar-pris, må den ha gått syv dager på en kino i Los Angeles.

– Det er klart at vi synes det er veldig synd å ikke kunne vise tre av filmene som kommer til å markere seg under årets Oscar-utdeling. Men dette er et enormt viktig poeng for oss. Vi håper Netflix vil fire litt på kravene til kinovinduet til slutt, sier Berg i Nordisk Film og TV.

Netflix

«Star Wars» og «Frost 2» redder julen for norske kinoer

Begge kinokjedene får spørsmål om de er bekymret for at de mest innbringende filmene skal være produsert av strømmetjenester med «urimelige» krav i fremtiden, men ingen av dem biter negler.

Ser man de siste årene samlet, går nemlig ikke folk nevneverdig mindre på kino. Kinokjedene ser heller ikke for seg at de store, dyre filmene kommer til å forsvinne fra kinomarkedet. Det er fortsatt er mye kinopenger å hente for filmprodusentene.

– Jeg er ikke veldig bekymret. Vi leverer et produkt som ikke er i konkurranse med TV, men et supplement, sier Jon Einar Sivertsen.

Lucasfilm / Disney/Lucasfilm Ltd.

2019 kommer uansett ikke til å være et godt år å se tilbake på for norske kinoer, men julen blir i det minste reddet av Hollywood.

– Vi har forhåndssalg på Star Wars og Frost 2 på nivåer som vi aldri har sett før. Summen av de to kommer til å utgjøre tiårets romjul, sier Sivertsen.

Dette er de best sette Norske filmene i år (per 16. desember):