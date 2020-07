Britene lanserer verdens første offisielle afrobeat-toppliste

Denne uken lanserer britene det som sies å være verdens første offisielle afrobeat-toppliste – samtidig som sjangeren eksploderer verden over.

Publisert: Nå nettopp

Nigerianske Burna Boy på Coachella-scenen i fjor. Han har vært å høre som samarbeidende artist på en rekke storhiter, og kaller musikken sin for afrofusion. Forbildet er afrobeatsjangerens far, Fela Kuti. Foto: AP

NTB

På hjemmesiden til Official Charts Company kalles opprettelsen av Afrobeats-listen for «et landemerke». Den første topplisten vil avsløres på et eget program på BBC Radio 1Xtra førstkommende søndag, der programledere og artister fra hele verden vil feire nyetableringen.

Afrobeatsjangeren har en økende betydning for populærmusikk verden over, heter det videre fra den britiske listemakeren. Det siste tiåret har afrobeat tatt steget over i hovedstrømmen, med blant annet J Hus som ble Mercury-prisnominert i 2017.

J Hus da han ble nominert til Mercury-prisen i Storbritannia i 2017. Han topper testlisten til Official Charts Company med «Must Be». Søndag har verdens første offisielle afrobeat-toppliste premiere. Foto: AP

Nye analyser viser at afrobeatartister i fjor tilbragte 86 uker på Topp 40-listen, mot 24 uker i 2017. I samme periode doblet antallet låter med en afrobeatartist som hovedvokalist eller medvirkende seg. I 2017 var kun én artist fra sjangeren å finne på Topp 10-listen: Kojo Funds i et samarbeid med svenskættede Mabel på «Finders Keepers». I 2019 var tilsvarende tall seksdoblet.

J Hus, Burna Boy, NSG, Mr Eazi, Not3s, Wizkid og Ziezie er blant dagens sterke navn som Official Charts Company trekker frem. Sjangerpioneren Mista Silva sier i en uttalelse at han tror fremveksten av afrobeat har spilt en massiv rolle i utformingen av både den britiske musikkscenen og på verdensbasis.

– De siste 10 årene har det gitt inspirasjon, tillit til egen identitet og kultur og presset grensene for musikkbransjen.