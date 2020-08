Ukens anbefalte sanger

Etter fjorårets debutalbum, er stavangerbandet Brillejesus snart på plass med et nytt.

Brillejesus er fra venstre Kevin Yelenik, Espen Eidem, Jon Salthe, Ebbe Helberg og Ådne Sæverud. Foto: Odd Nielsen

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Platen kommer neste måned og får tittelen «Husker du?». Første sang derfra er «Hytta til bestefar», en nostalgisk sommerlåt med gitarer, trommer, koring og orgel. Det siste sørger Ådne Sæverud for, i tillegg til å styrke koringen. Han har spilt med Thomas Dybdahl og en rekke andre, og har nå funnet en plass i Brillejesus.

De oppgir Kinks, Clash, Guided by Voices, Fontaines D.C og Idles som inspirasjonskilder, noe som betyr en energisk blanding av rock pønk.

«Hytta til bestefar» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også den oppdaterte listen med tidenes beste sommerlåter.

Her er listen

Hytta til bestefar – Brillejesus

The world – Pete Yorn

Baby let’s make it real – Eels

Into the ground – Elissa Pernu & Bill Chambers

Stick it to the man – Mandalai Lamas

True love – Joshua Ray Walker

Even true love – Widowspeak

St. Augustine at night – Dawes

Free man – Her Majesty

Secret sun – Casa Murilo

Sleeper, awake – John Wesley Harding

Windfall – Shaye Zadravec

Enkla saker – Franska Trion

Stronger – Freedom Fry

Andrew – Pom Poko

Out of sight – Yello

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.