De gjør dommedagen vakker

Et juleselskap brakte dem tilbake etter ni år. De har hatt godt av pausen.

Bright Eyes er fra venstre Mike Moglis, Conor Oberst og Nate Walcott. Oberst synger, de andre er multiinstrumentalister. Foto: Danny Cohen

Bright Eyes: «Down in the weeds, where the world once was» (Dead Oceans/Playground)

Etter at Bright Eyes skilte lag i 2011, konsentrerte Conor Oberst seg om solokarrieren og dannet siden duoen Better Oblivion Community Center med Phoebe Bridgers.

Mike Moglis har jobbet med First Aid Kid, der Oberst og Walcott har vært gjester. Oberst har hatt med seg Moglis og Walcott, mens Walcott har trukket inn de andre i sin filmmusikk.

Vi snakker altså ikke om bandmedlemmer som gikk hver til sitt fordi de ikke tålte synet av hverandre.

Det åpner noe underlig med «Pageturner's rag», et besøk på Omaha-baren Pageturner's Lounge der Oberst er medeier. Gjestenes samtaler er regissert, mens det klippes inn opptak fra Obersts hjem der han, moren og ekskona Corina Figueroa Escamilla snakket i tre timer etter å ha tatt sopp med psykedelisk virkning. Det er i hvert fall hva han sier til Grammy.com.

Vi skal uansett være takknemlig for at dette ble klippet ned til fire minutter. Selv kaller det bandet det for inngangsbilletten. Er du villig til å passere gjennom alt dette, venter sangene på deg.

Du kan selvsagt skippe kuttet, men da bryter du også magien. Oberst ønsker å løfte albumet ut av studioets sterile omgivelser. Utelyder dryppes utover hele platen, som en egen verden for sangene å leve i.

Det lyder ganske pretensiøst, men det virker. Sangene puster. De pirker også borti ting vi ikke liker å tenke på.

Idet småpraten på første kutt toner ut, sender «Dance and sing» oss tilbake til David Bowies gylne år. Strykerne hører ikke hjemme der, men de hører hjemme her takket være Walcott.

Gyngende «Just once in the world» åpner med kassegitar, før sangen vokser seg sterk. Trommis Jon Theodore (Mars Volta, Queens of the Stone Age) og bassist Flea (The Red Hot Chili Pepper) er med på albumet.

Look up at that Everest, look down in that Mariana Trench, look now as the crumbling 405 falls down, synger Oberst i fantastiske «Mariana Trench». Det lyder ikke lovende, der nede på bunnen av havet.

Ikke siden George Martin pakket inn Beatles har noen lekt seg like stilsikkert som produsent Moglis gjør på «One and done».

«Pan and broom» er dommedagsvakker, og «Stairwell song» kunne vært en Abba-låt som snublet og falt i rennesteinen. «Persona non grata» er den minst kjærlige kjærlighetssang du kan tenke deg.

Obersts bror Matthew døde for fire år siden, 42 år gammel. Etterpå skrev Oberst diktboka «Down in the weeds, where the world once was», som også albumet er blitt hetende.

«Tilt-a-whirl», en karusell der du snurrer rundt, åpner slik:

My phantom brother came to me

His backlit face was hard to see

I couldn’t move, I couldn’t scream

Dette en plate som handler om mareritt og drømmer. Om apokalypsen og alle de små tingene du likevel må gjøre. Den kunne også vært en korona-plate, men den var ferdig før den tid.

I «To death’s heart (In three parts)» forsøker han å finne en mening med død og terror og ender i en kort samtale: «What I'm wondering is, do you believe in God, champ?». «I believe that, uh...». «But you’re the champ, right?».

14 kutt er et par for mange, men ikke hvis det hadde betydd at avslutningen «Calais to Dover» og «Comet song» var blitt ofret.

Beste spor: «Dance and sing», «Mariana Trench», «Stairwell song», «One and done», «Calais to Dover», «Comet song».