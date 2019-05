Ny kåring børster støv av lokale forfattere

– Ja, det er en del bøker som ikke har vært lest på lenge, som nå hentes fram fra magasinet, sier Stine Honoré, leder av Kiellandsenteret og juryleder for kåringen. Og for folk som ikke snakker bibliotesk; «magasin» betyr lager.

Juryen har nominert 50 rogalandske bøker som leserne nå skal stemme fram til en finale. På denne listen er det bøker fra tidlig på 1600-tallet - og fra i fjor. Nå er alle bøkene stilt ut på Sølvberget i Stavanger, og en del av klassikerne får nye lesere. Nyere bøker som er lite lest, er også hentet fram fra arkivene. Og nyere forfattere som er med på listen, topper utlånslistene akkurat nå: Janne Stigen Drangsholt, Agnes Ravatn og Bjørn Arild Ersland.

Aftenbladet er med på kåringen, og leserne kan stemme her:

Jarle Aasland

Du kan også stemme ved å sende mail til konkurranse@aftenbladet.no eller i posten. Merk mail/brev med «Tidenes rogalandsbok.

Fakta: Avstemningen Du kan stemme på tre bøker i listen

Du stemmer ved å markere de tre bøkene du vil ha med til finaleheatet. Bruk skjemaet som ligger øverst i denne saken. (Du kan evnt sende mail til konkurranse@aftenbladet.no eller sende i posten. Merk mail/brev med «Tidenes rogalandsbok».)

Fristen for å stemme er søndag 2. juni.

Bøkene som kommer til finalen, blir presentert grundig gjennom sommeren. Deretter blir det ny avstemningsrunde - og vinneren presenteres under Kapittelfestivalen i september.

Juryen består av kritiker Steinar Sivertsen, kritiker og forfatter Terje Torkildsen, Stine Honoré som er leder for Kiellandsenteret, Inger Undheim som er leder ved Garborgsenteret, og litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo, Per Thomas Andersen.

Juryen får også stemme i denne runden, og deres stemmer vektes 50 prosent. Juryen får ikke stemme i selve finalen. X

– Ellers merker vi godt at diskusjonen er i gang. På Facebook argumenteres det for og mot enkelte bøker, og noen etterlyser verk de synes burde vært med på listen. Både forfattere og lesere deltar i diskusjonen, sier Honoré.

Selv har Sølvberget laget en liten podcast der medarbeidere presenterer noen av kandidatene. Alle bøkene er utstilt i lokalene. Og alle biblioteker i Rogaland er informert om kåringen - og oppfordret til å delta.

Så langt har vi mottatt godt over 1000 stemmer. De som ennå ikke har stemt, har fortsatt litt tid: I løpet av kommende søndag må stemmene være avgitt.