Tankevekkende skildring av mann i livets høst

Smerte og ære

Sjanger: Drama. Skuespillere: Penélope Cruz, Antonio Banderas. Regi: Pedro Almodóvar. Nasjonalitet: Spania. Lengde: 1 t. 53 min. Produksjonsår: 2019. Aldersgrense: 12 år.

Det beste først: Antonio Banderas spiller aldeles fremragende i denne antatt selvbiografiske filmen om en aldrende filmregissør som ser tilbake på livet sitt. Langt fra alle minnene er lykkelige, men alle har preget ham, både som kunstner og menneske.

Aldomovar hopper fram og tilbake i tid, mellom nåtidens Salvador Mallo, en mann med skrantende helse og skrivesperre, og Salvador som ung gutt, et fattig barn som tidlig oppdaget sitt skrivetalent.

Lenge er det vanskelig å forstå hvor Aldomovar vil med historien. Den framstår som svært fragmentert, med passasjer som tilsynelatende ikke henger så godt sammen med hverandre. Han hopper fra barndommens strie hverdagsliv, til nåtidens smertefulle sykdomsbilde, hvor Salvador tilsynelatende uten foranledning opparbeider en heftig heroinavhengighet. Han forsøker også å forsone seg med en gammel uvenn og med sin egen motvilje mot en av sine egne filmer.

Så er vi over på tilbakeblikk i den nærere fortid, hvor moren blir gammel og dør og andre nøkkelpersoner fra fortiden dukker opp og forsvinner igjen. Tilfeldighetene som bringer gamle minner tilbake til overflaten er for åpenbare til at det egentlig er troverdig, men i Aldomovars fargesterke formspråk fungerer det på et vis, kanskje fordi grensene mellom fiksjon og virkelighet viskes ut.

De mange noe retningsløse fragmentene samles i alle tilfeller i slutten, som er både vakker og tankevekkende. Man sitter igjen med vel så mange spørsmål som svar, men også med et inntrykk av at Aldomovar har skildret et ekte menneske, på godt og vondt.