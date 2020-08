Maijazz lager «vanlig» OG digital festival i høst

Maijazz arrangerer «vanlig» festival i oktober, er medarrangør på en månedslang digital festival og lover å holde hjulene i gang – uansett hvordan koronasituasjonen blir.

Bugge Wesseltoft er blant artistene som spiller på Jazz fra Sentralen, som Maijazz er medarrangør av.

Leif Tore Lindø Journalist

– Det er vår plikt. Jeg holdt på å si vår fordømte plikt, sier Per Hasse Andersen, og ler litt i andre enden av telefonen.

Han er festivalsjef for Maijazz, som måtte avlyse sin tradisjonelle festival i mai. Det har vært mye armar og bein, stadig nye regler og støtteordninger, uoversiktlig framtid og hit eit steg og dit eit steg. Men nå har det inntruffet en slags ny normal, også for festivalene.

– Vårt prinsipp er at vi skal arrangere konserter – uansett – så lenge det er forsvarlig. Vi må gjøre det på andre måter, men konserter blir det, sier Andersen.

På nett – fra Oslo

Mellom 28. august og 26. september skal 15 artister spille i konsertserien «Jazz fra Sentralen». Dette er en heldigital jazzfestival med navn som Arild Andersen, Mathias Eick, Tord Gustavsen Trio, Beady Belle, Bugge Wesseltoft, Silje Nergaard, Nils Petter Molvær og en rekke andre. Initiativet kom fra Christer Falck og spillestedet Sentralen i Oslo. Maijazz ble spurt om de ville være med på laget.

– Det første er at publikum får sjansen til å se og høre fantastiske konserter. Det andre er at vi dokumenterer kremen av norsk jazz anno 2020. Et annet element, som er viktig for oss, er at vi holder aktiviteten oppe for artister og alle andre som er involvert i bransjen, sier Andersen.

Silje Nergaard Foto: Per Ole Hagen

Konsertopptakene ble gjort i vår, mens landet i stor grad var stengt ned. Jazz fra Sentralen er organisert sånn at du kan kjøpe tilgang til en og en konsert (99 kroner per konsert), eller få tilgang til samtlige 15 konserter for 499 kroner. Økonomien er selvsagt et usikkerhetsmoment, men for Maijazz’ del regner de med å verken ha store utgifter eller inntekter på prosjektet.

Ny festival i oktober

Når muligheten åpnet seg for å arrangere konserter og festivaler, om enn med ett begrenset publikum, bestemte Maijazz seg for å gjennomføre en minifestival i oktober.

Fakta Stavanger Jazzforums høstprogram 28.08: Simen Kiil Halvorsen – Scripted Converstations (releasekonsert), Spor 5. 03.09: Strengeplukk – releasekonsert, Spor 5 09.09: Jazz i siktet – fem talentfulle, nye band, Spor 5. 12.09: Kristin Asbjørnsen, Spor 5. 18.09: Gisle Myklebust Quartet med Øyvind Rimbereid, Spor 5. 01.10: Knut Riisnæs Kvartett, Spor 5. 15.10: Håvard Ersland Trio, Spor 5. 22.10: Mathias Eick – Kind Of Blue, Spor 5. 11. 04: Fatoumata Diawara, Folken. Les mer

– Vi har tenkt lokalt og nasjonalt. Nå er det ekstra støtte for å arrangere konserter, ikke for å avlyse dem. Det er en god politikk som gjør at vi kan avvikle en festival i høst, sier Andersen.

Kjartan Fløgstad med band åpner festivalen mandag 5. oktober på Spor 5. Det videre programmet ser slik ut:

Tirsdag 6. oktober: Svein Olav Herstad Trio

Onsdag 7. oktober: Eple Trio

Torsdag 8. oktober: Petter Wettre’s «Michael Brecker prosjekt»

Søndag 11. oktober: Arild Andersen Group.

Fredag 9. og lørdag 10. oktober flytter festivalen til Sola Strand Hotel for å gjennomføre den årlige HøstJazz.

Norsk Jazzforums JazzIntro 2020-konkurranse vil også bli arrangert i løpet av festivalen.

Mai-festival i 2021

Også festivalplanene for 2021 er på bordet. I utgangspunktet flytter Maijazz så mye de kan av 2020-programmet til neste år. Majoriteten av artistene er norske, både lokale og nasjonale navn. Disse er det ikke så vanskelig å planlegge for. Det er en større utfordring med gjestene fra utlandet.

– Vi ønsker å få til konserter med dem vi hadde på plakaten i år. Men å planlegge internasjonale reiser ni måneder fram i tid er jo helt umulig. Det vi er helt sikre på er at det blir festival, med mindre Norge stenger helt ned igjen. Et spenningsmoment oppi dette er jo om det fortsatt vil være støtte for å arrangere konserter, ikke for å avlyse dem. Men Maijazz 2021 blir det uansett, sier Andersen.