Det er som diktleser han briljerer

Mike Scott har funnet en nisje som diktoppleser.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

The Waterboys er først og fremst Mike Scott. Foto: Barry McCall

Geir Flatøe Journalist

The Waterboys: «Good luck, seeker» (Cooking Vinyl/Playground)

Dette er album nummer 12 fra Edinburgh-bandet, 14 hvis du regner med to soloalbum fra Mike Scott.

Waterboys er i dag nesten et soloprosjekt uansett, og de åpner lovende med svingende «The soul singer» der blåserrekka setter fyr på låten.

Foto: Barry McCall

Så trår de feil, og «You’ve got to kiss a frog or two» blir mislykket soul. Tradlåten «Low down in the broom» faller mellom to stoler, mens «Dennis Hopper» er mer tøysete enn godt er. «Freak street» er bedre, men mangler den siste biten.

Dette er et godt stykke unna rekken på fem sterke album som Waterboys innledet karrieren med, men liker du diktelskeren Scott, er andre halvdel langt bedre.

«My wanderings in the weary land» er mektig, mens «Postcard from the Celtic dreamtime» er er flott poesi fra en gammel bok og åpner med the storm that has howled for four days has blown itself out.

Det er på siste halvdel han briljerer, med dikt båret fram av det han kaller the big music.

Beste spor: «The soul singer», «My wanderings in the weary land».