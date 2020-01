Tor Obrestad er død

Forfatter, dikter og journalist Tor Obrestad døde lørdag, nær 82 år gammel.

Tor Obrestad fotografert i 2010. Foto: Marie von Krogh

Ellen Kongsnes Nyhetssjef

Jærbuen Tor Obrestad døde lørdag kveld på Hå sykehjem på Nærbø. Han døde fredfullt og omgitt av hele familien sin. Det opplyser hans datter, Sofi Obrestad Halling.

Den 12. februar ville Tor Obrestad fylt 82 år.

Tor Obrestad ble nær 82 år gammel. Han døde lørdag. Foto: Lars Kristian Aalgaard

Så seint som i november i fjor ga Obrestad ut sin siste samling dikt, den første på ti år. Da diktsamlinga kom, hadde Obrestad flyttet til Nærbø, etter mange år i Oslo og senere i Stavanger. Mange av diktene handler om folk han kjente. Samlinga heter «Folk».

Den gangen sa Obrestad til Jærbladet at han skrev for å overleve. Obrestad fekk diagnosen Parkinson for seks år siden.

Tor Obrestad debuterte i 1966, og har gitt ut både romanar, biografier, dikt, skuespill, noveller og gjendiktinger. «Folk» er hans 67. bok.

Han vokste opp på Obrestad og var et år hjemme på gården etter framholdsskolen. Deretter tok han landsgymnas på Bryne og lærerskole på Elverum. Mellom engelsk og pedagogikk ved Universitetet i Oslo dobbeltdebuterte han som forfatter. Det var høsten 1966, med noveller og dikt.

Obrestad har gitt ut mange bøker - noveller, romaner, dikt, gjendiktninger, barnebøker, skuespill, dokumentarer og essay. Han har også skrevet biografier om blant andre Arne Garborg, Hulda Garborg og Einar Førde.

I yngre år var han en lovende mellomdistanseløper på 800 og 1500 meter og hadde kretsrekorden på 1000 meter. Senere økte lengden på løpene, hans beste maratonløp holdt til bronseplass under Oslo Marathon. 2,37.00 var en god tid for en 43-åring. Da han bodde på Østlandet var skigåing en god treningsform og han debuterte i skirennet Sesilåmi som 60-åring.

Obrestad skrev biografi om kringkastingsmannen og Ap-politikeren Einar Førde i 2007. Foto: Ukjent

Tor Obrestad fotografert i 2008. Foto: Jan Tore Glenjen

Obrestad var ansatt som journalist i Stavanger Aftenblad fra 1990 til 2005. Han har også vært bokanmelder i Aftenposten, forlagskonsulent, og sterkt engasjert i Forfatterforeningen.

Obrestad sto sentralt i den såkalte Profil-kretsen, i AKP (m-l) store litterære tid.

Tor Obrestad har mottatt flere priser, som Tarjei Vesaas debutantpris i 1966, Noregs Mållags barnebokpris, Stavanger Aftenblads kulturpris og Sarpsborgprisen.

Sammen med forfatterne Dag Solstad, Kjell Askildsen, Bjørn Nilsen, Einar Økland og Arnljot Eggen varTor Obrestad en av grunnleggerne av Norsk Forfattersentrum i 1968.

Tor Obrestad hadde seks barn, det yngste tvillingparet fikk han som 63-åring.

Tor Obrestad begraves neste tirsdag, 4. februar, klokka 12.30 i Nærbø Nye Kyrkje.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 13:36 Oppdatert: 27. januar 2020 14:28

