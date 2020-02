Kråkeslottet – kunstkollektivet som kom og forsvant

Kunstnere fra flere kunstuttrykk gikk sammen for å skape et eget fellesskap – noe de følte manglet i byen. Resultatet ble et «kråkeslott» fylt til randen av kunst.

Lone Eivindsdottir og Ingvild Maria Thingnes ville skape en arena der nyetablerte kunstnere kunne jobbe med prosjektene de brant for – uten resultatpress. Løsningen ble «Kråkeslottet». Foto: Pål Christensen

De nyutdannede danserne Lone Eivindsdottir og Ingvild Maria Thingnes synes overgangen fra skole til frilanskunstner var en vanskelig og ensom tilværelse.

Et kunstnerkollektiv ble løsningen på problemet.

Ingvild Maria Thingnes og Thea Melby har koreografert en dans, spesielt laget for et av rommene i Kråkeslottet. Dansen ble vist frem under åpen dag 1. februar. Foto: Pål Christensen

De omgjorde et treetasjes hus på Storhaug til en vandrende, levende utstilling – og et hjem.

– Vi har ønsket oss en slik arena lenge, sier Eivindsdottir. – Her har vi utforsket nye uttrykk og det vi brenner for i trygge omgivelser.

Lone Eivindsdottir er nyutdannet danser. I løpet av hennes tid i Kråkeslottet har hun laget en performancevideo der hun prøver å overføre bevegelsene og prinsippene i dansen til ansiktet. Foto: Pål Christensen Lise Behné Eie er én av kunstnerne som har tatt i bruk rommene i Kråkeslottet. Hun håper flere får høre om prosjektet og at det skal slå røtter ett nytt sted. Foto: Pål Christensen

Kråkeslottet

– Målet har vært å skape et rom der man kan utvide nettverket sitt og få jobbe uten press utenfra, sier Thingnes.

I løpet av en måned har gjengen, som varierer i antall, spist middager sammen, holdt konserter, performance, kunstprater og laget en haug med kunst – i diverse former.

Thea Melby er egentlig danser, men har brukt mesteparten av tiden i Kråkeslottet på å male. Hun bodde i høyhus som barn, og satt ofte i den store vinduskarmen og speidet ut over byen. På Storhaug har hun funnet trygghet i det samme. I vinduskarmen har hun malt mye. Rammene gir trygghet og dagslyset er kjærkomment. Foto: Pål Christensen

Leiligheten på Storhaug har blitt døpt «Kråkeslottet».

Mange trange ganger og trapper, små rom og et skjevt loft gjør navnet passende. Her har kunstnere samlet seg for å skape, diskutere og presentere kunst i en måned. De presenterte arbeidet sitt på åpen dag, lørdag 1. februar.

Astrid Mæland har brukt dette arbeidsrommet for å utvikle en performance dans. Hun ble inspirert av rommets vintagestil og prøver å få frem essensen av arbeidsrommet til forfatterne på 1800-tallet. Foto: Pål Christensen

Strukturert «hippiekollektiv»

– Dette er dokumentasjons/refleksjonsrommet, forteller Eivindsdottir, mens hun geleider oss inn i et rom dekket av bilder, skulpturer, maling og tekstiler.

– Dette er et fellesrom. Her kunne folk jobbe med sitt og få tilbakemeldinger.

I husets hovedstue finner du «refleksjonsrommet». Et rom der kunstnerne kan presentere verkene sine. Få tilbakemeldinger og arbeide videre med dem. Foto: Pål Christensen

I trappen, eller i vinduskarmen, sitter Thea Melby og maler. I andre etasje jobber danserne med danseperfomence i forskjellige rom. På loftet ble konsertene avholdt. Huset minner om et hippiekollektiv fra 60-tallet (eller slik jeg antar at et hippiekollektiv så ut).

Nye ansikter dukker stadig opp. Huset er åpent dag og natt. Det finnes ikke en krok i huset som ikke er okkupert av kunst, eller en kunstner. Foto: Pål Christensen

– Du kan kalle oss det, men det stemmer ikke helt. Vi er strukturerte. Arbeidet er ikke resultatbasert, men vi er her for å videreutvikle arbeidet vårt, sier Eivindsdottir.

Øyeblikkene fra Kråkeslottets måned er dokumentert og ble hengt opp til den åpne dagen 1. februar. Foto: Pål Christensen

Vil gjenoppstå

Nå har leieperioden gått ut og kollektivet forsvinner for denne gang.

– Dette var et prøveprosjekt, forteller Eivindsdottir. – Alle som engasjerer seg i kråkeslottet vil være med på å bestemme hva som skjer framover. Inntil videre fortsetter vi med samlinger der vi deler praksis og tanker og bruker nettverket som et kollegium. Vi er på utkikk etter muligheter for å ta Kråkeslottet videre inn i nye former og vil gjerne åpne for flere samarbeidspartnere.

Strukturert kreativitet: I gangen henger oversikten over hva initiativtagerne ville få til før leiekontrakten gikk ut. Foto: Pål Christensen

– Vi ville tilby et rom og en sosial arena. Det har gått over all forventning, sier Thingnes.

Siden bygget er privateid kunne de ikke reklamere for utstillingen, eller tilbudet, så mye som de hadde ønsket. Hvis prosjektet gjenoppstår vil kunstnere tilrettelegge mer for et publikum.

Foto: Pål Christensen

Leien har blitt betalt av donasjoner fra kunstnerne som har tatt kråkeslottet i bruk. Neste gang kollektivet dukker opp vil initiativtagerne søke penger fra det offentlige i tillegg.

Foto: Pål Christensen

5. februar 2020

