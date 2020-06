Nydelige sanger om et sårt samlivsbrudd

London-bandet Hefner grunnstøtte i 2002, men frontfiguren seiler videre.

Darren Hayman får støtte av Hannah Winter, i midten, og Laura K. Foto: Fika

Geir Flatøe Journalist

Darren Hayman: «Home time» (Fika)

Darren Hyman er produktiv, men det er spesielt at han kommer med et nytt album bare én måned etter det forrige. April-utgivelsen «I can travel through time» beskrives som et forord til «Home time», to plater om samlivsbrudd og veien videre.

Når jeg er såret, ønsker jeg å være liten. Jeg ønsker ikke å bli lagt merke til, sier Hayman.

Så hvordan lage ny musikk? Han gjør lyden mindre, begrenset til akustiske instrumenter og en åttespors opptaker. Med Hannah Winter og Laura K i koret føles likevel lydbildet fyldig.

«Because we were impossible» er en nydelig Lou Reed-kopi om hvordan ting var. «The joint account», om splitting av et hjem, er en av de fineste sanger lagd om et oppbrudd. Halvannet minutt lange «I tried and I tried and I failed» oppsummerer det hele.

Til trøst får vi nydelige «A girl that I’m seeing» om en forsiktig, ny forelskelse.

Kanskje hans beste plate.

Beste spor: «I was thinking about you», «Because we were impossible», «The joint account», «A girl that I’m seeing».