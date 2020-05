Kryss i margen!

KRIM: Kryss i margen. Vår anmelder har funnet en ny norsk favoritt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Øistein Borge er en godt voksen mann. Rutinert leverer han elegant sjangerkrim; temposterk, smart, morsom.

Tarald Aano Redaktør

Øistein Borge: Bastarden – en Bogart Bull-krim. 304 sider. Cappelen Damm.

Når du kaller helten din Bogart Bull, forsøker du ikke akkurat å skjule inspirasjonen fra film- og krimhistoriens tøffeste mannfolk. Samtidig sikter du rimelig høyt. Forhåpentligvis har du også en solid dose humor.

Det har Øistein Borge, en godt voksen reklamefyr som er klar med sin tredje krim om etterforskeren med både navn og personlighet hentet fra amerikansk 30- og 40-tallskrim. Dermed blir heldigvis «Bastarden» en liten lesefest langt bortenfor den selvhøytidelige pinlighet.

Les også Enda en halvgamling som skriver stilig norsk krim

Her er riktignok Bogart Bull ute av historien ganske så lenge, fordi han har sagt opp jobben som politietterforsker og startet som privatdetektiv. Men selvsagt blir oppgavene så krevende for den offisielle norske politietaten at selveste Bull, mannen som elsker (og behersker) de virkelig store arenaene, blir hentet fram igjen fra glemselen.

Denne gang handler det om kunst som nazistene stjal fra jødiske samlere under Den andre verdenskrig, om jakten på familiens rettmessige eiendeler, om menneskesmugling og mafialiknende organisasjoner med hele verden som virkefelt. Det meste foregår på Mallorca, der også forfatteren bor, og trådene er så mange at det lett kunne blitt en skikkelig vase av det hele.

Men til forskjell fra mange andre som forsøker seg på det forlagene elsker å kalle internasjonale thrillere, klarer Borge å holde igjen. Han holder akkurat passe tempo, han kryssklipper akkurat slik at vi henger med til neste spenningstopp, han gir oss akkurat riktige doser av bakgrunnsinfo og faller aldri for fristelsen til å belemre oss med detaljer om teknologi eller historie. I stedet nøyer han seg med det vi trenger å vite, og det vi må få for å akseptere historiens indre logikk.

Borges rutinerte håndverk, der han driver historien framover med selvironi, sjangerbegeistring og et presist språk, gjør ham til en mine nye personlige favoritter.