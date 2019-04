Påskekrim: Jarle Natlands tre utvalgte

Cappelen Damm

Ordentlig trist - på fransk maner

Leïla Slimani har vunnet den prestisjetunge Goncourt-prisen med en kresen, liten thriller som aldri lar oss være i tvil om løsningen. Det lille barnet er dødt —på bare sekunder – får vi vite fra første stund, men spørsmålet er ikke hvem, men langt mer hvorfor. Og for en hvit middelklasse som tidvis drømmer om au pair eller dagmamma er dette en utforskning av forskjellssamfunnet, kulturforskjeller og hvordan det å stole på noen kan utløse det tilnærmet verste marerittet.

Beksvart, men gjort med humor

Belinda Bauer har levert konsistent forbløffende og velskrevne romaner siden debuten «Blacklands», men «Bristepunktet» er muligens hennes mesterverk.

Britiske Belinda Bauer skriver originale og kresne kriminalromaner. Denne glemmer du ikke med det første. Bauer tar tak i leseren helt fra den hjerteskjærende begynnelsen: Tre søsken sitter livredde og forlatt i en kvelende varm bil. Eldstemann Jack Bright er bare 11 år da boka åpner. I Bright har Bauer funnet en glitrende hovedperson. Han er traumatisert, men handlekraftig og allerede en dreven innbruddstyv tre år etter morens død. Samtidig prøver han å ta vare på sine yngre søsken etter at far stikker. For gamle Bauer-lesere blir dette dessuten et velkomment gjensyn med den bryske og ikke udelt sympatiske politimannen John Marvel i en mindre rolle. .

Gøy med 50-tallet

Knut Nærum har gjort det til en seniorsport å dyrke gamle hvite menn og nostalgisk krim. Han fortsetter dyrkingen av Andre Bjerke og Bernhard Borge i «Den gåtefulle Oberon Qvist». . Og han lykkes fortreffelig. Dette er en samling krimnoveller inspirert av den gylne tiden fra 40, 50- og 60-tallet, men lagt til vår tid. Perfekt påskelesning, selv om ingenting kan måle seg mot Nærums krim-debut, den elleville «Døde menn går på ski.»