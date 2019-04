Ukens anbefalte sanger

Dessuten er hun engasjert i filmindustrien, også i sitt opprinnelige hjemland Australia.

Om ikke dette er nok, arbeider hun nå fram mot albumdebuten som soloartist under navnet Jean Brigitte. Industriell, elektronisk pop der første låt ut er «Kill me dead».

Den får følge av andre nye sanger, på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Kill me dead – Jean Brigitte

I want your dreams – Peter Perrett

Needle and thread – Ages And Ages

Word gets around – Delaney Davidson

Untitled – Brigt

You don’t have to call me – Amason

Night running – Cage the Elephant

Honey – Drugdealer & Weyes Blood

Lullaby – Bill Pritchard

Wheels – Charlotte Cornfield

Times won’t change me – Circa Waves

Honour wave – Daniel O’Sullivan

Hearts attach – Luke Sital-Singh

Båten har sjunkit – Yoggi Yoghurtsson

Blessed is the boogie – Datura4

No soul/No control – Suzi Quatro

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.