Flat, forglemmelig formelfilm

X-men: Dark Phoenix

Sjanger: Action / Eventyr / Sci-Fi. Skuespillere: Jennifer Lawrence, Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jessica Chastain, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters. Regi: Simon Kinberg. USA, 2018. Lengde: 1 t. 54 min. Aldersgrense: 12 år.

1 2 3 4 5 6

Finnes det noe som heter superhelttretthet? I så fall kan man gjerne bruke det om tilstanden som inntreffer når man har sett så mange Marvel-filmer at man har kommet ut av tellingen for lenge siden, og oppdager at den nyeste er så uinspirert at filmskaperne like godt kunne latt ideen bli i skuffen. «X-men»-serien har kanskje havnet litt i skyggen av det stadig ekspanderende «Avengers»-universet, og det skal noe til å holde styr på hvem som holder til hvor. En av svakhetene med disse filmene er nettopp det; at hvis man ikke er forholdsvis godt oppdatert på alle de andre filmene, mister man tråden noen steder og må gjette seg til hva slags relasjoner de ulike karakterene har til hverandre.

«X-Men: Dark Phoenix» er ikke noe unntak i så måte. Man får bedre utbytte av den om man har sett de sju forgjengerne (og husker dem). Når det er sagt, er handlingen her så forutsigbar og ofte rett fram idiotisk at man fort får følelsen av å ha sett alt før. Hovedpersonen er den unge jenta Jean Grey, spilt av en temmelig uttrykksløs Sophie Turner. Etter at de uregjerlige superkreftene hennes har forårsaket foreldrenes død i en bilulykke, interneres hun på spesialskolen til professor Charles Xavier (James McAvoy) som barn, noe som ser ut til å gå fint. Så hopper vi mange år fram i tid. Jean er blitt en del av mutantstyrken X-Men. Denne dagen drar de ut i verdensrommet på et redningsoppdrag, og Jean kommer i kontakt med en udefinerbar kraft som gir henne ekstra supre superkrefter, men som også tiltrekker noen nifse romvesener med tilgang på utenomjordiske stylingprodukter. Jean på sin side sliter med å kontrollere kreftene, og ryker derfor ut med kollegene.

Som forventet får vi en god dose godt koordinerte kampscener og spesialeffekter i bøtter og spann. Men disse holdes sammen av en historie som er så tynn og uengasjerende at den fisler ut i ingenting. Filmen har en del solide skuespillere på rollelista, men det er ikke nok til å gjøre verken karakterer eller historiene om dem til noe mer enn slappe paranteser.