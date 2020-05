Uventet, men mer enn velkomment comeback

En helhjertet gave til gamle fans som hadde gitt dem opp.

Deacon Blue er ute med med album nummer ni. Foto: Deacon Blue

Geir Flatøe Journalist

Deacon Blue: «City of love» (Earmusic)

Deacon Blues «Raintown» var for meg en av de bedre utgivelsene i 1987. En million andre kjøpte også platen, og de to neste albumene gikk unna. Så begynte de å eksperimentere, og nedturen satte inn.

I dag virker de innstilt på å finne tilbake til det som en gang gjorde dem store, og det føltes sikkert naturlig å bruke et studio i hjertet av hjembyen Glasgow. Det hevdes at knokler fra St Valentin er begravd like ved, så dermed ga vel åpningskuttet «City of love» seg selv.

Bandets styrke var fra starten iørefallende melodier og harmoniene til Ricky Ross og Lorraine McIntosh. Alt dette er på plass igjen. Du finner stadionrockere som «Keeping my faith alive» side om side med intime sanger som «Intervals».

Tekstmessig har de ikke så mye å by på denne gang, men lydbildet er varmere enn på 80-tallet. De har kanskje sett bedre dager, men en sang som «Weight of the world» har ingen utløpsdato.

Beste spor: «City of love», «Weight of the world», «Keeping my faith alive», «Intervals», «Come on in».