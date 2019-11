Hva hører musikerne på når julen ringer inn?

Julemusikken er både elsket og hatet, men hva hører musikerne selv på når pepperkakene skal bakes?

Hans Markus Riisdal – vokalist i Tøfl:

– «Merry Christmas Mr. Lawrence» av Ryuichi Sakamoto, spesielt delen fra 2.53.

Terje Winterstø, vokalist i Skambankt:

– Jeg er tradisjonell der – for meg må det være amerikansk jul. Jeg forbinder juletiden med Disney, derfor finnes det en ubestridt julemusikk-konge: Bing Crosby. Jeg må være så kommersiell at jeg sier «White Christmas» – mange er i hvert fall enige med meg. Det er jo tidenes mest solgte låt!

– Hva Skambankt planer om julelåt?

– Vi har jo en nyttårs-låt, «Balladen om deg», det er litt tynt, men det er det nærmeste vi kommer.

Kristian Jacobsen

Politisk korrekte julelåter

Ida Collett Belle, vokalist i Sassy Kraimspri:

– Jeg ville først si «Santa Baby», men så har jeg en norm kritisk feminist i bakhodet som ber meg analysere innholdet først. Nei, vet du hva, jeg sier «Let it snow» av Dean Martin. Jeg elsker julemusikk fordi det gjør denne mørke, ellers forferdelige tiden, litt bedre.

Tommy Fredvang, Stavangerkameratene:

– «Driving home for Christmas» av Chris Rea. Det er favoritten fordi søsteren min spiller den i bilen hver gang hun henter meg på julaften. Da kommer juleroen med en gang.

Egne låter

Johan Egdetveit, Kitchen Orchestra:

– «Jul (i sin helhet) på Jæren, sier han, med et glimt i øyet. – Den er best.

Låten laget av Pal Jackman og Egdetveits band, Kitchen Orchestra.

Gunhild Seim, Kitchen Orchestra:

– «Den fjerde vise mann» av Jørgen Tjemsland, (og Kitchen Orchestra, journ.amn.) sier Seim.

– Hvorfor?

– Fordi den er lang og full av historie, samtidig som jeg ikke har hørt den 1000 ganger før.

Amason

Vinyl = jul

Hilma Nikolaisen, soloartist:

– Jeg har gått fra å være svært skeptisk til julelåter – til å ha en langt mer åpen holdning. Det henger nok sammen med at jeg selv har laget vinterlåter – og at disse spørsmålene om julefavoritter stadig dukker opp. Slik har jeg de siste årene søkt meg frem til noen favoritter. «Christmas time is here» med Vince Guaraldi Trio er en nydelig versjon jeg oppdaget i fjor. En klassiker med en sval og lys melankoli jeg trives i. Skulle jeg valgt en nyere og sjeldnere perle ville jeg sagt «En God, God, God Jul» av svenske Amason. Den kom ut i fjor og inneholder noe av de samme lune, ambivalente og trøstende vibrasjonene vi kan trenge i desember.

Benedicte Izabell Ekeland, aka Izabell, rapper:

– Det må være «Sonjas sang til julestjernen»! Det er den ultimate julefilmen for meg. Det eneste jeg ville være rundt juletider i barndommen var gulltopp og det eneste jeg ville var å få et gullhjerte til jul, for så å reise rundt med en teatertrupp.

Asle Karstad

Janove Ottesen, soloartist, tidligere Kaizers Orchestra:

– Sinatra på vinyl. Da blir det jul. Det trenger ikke være julesangene hans, helst ikke faktisk. Også Bugge sin pianoplate (Bugge Wesseltoft, journ.anm.). På vinyl – da blir det i hvert fall jul.

Emilie Eie, vokalist i Sincerely Frank og Valp:

– Jeg har kommet frem til at min favoritt julelåt egentlig ikke er en julelåt. Jeg hører på den året rundt, men den dukket opp i lydsporet til «Love Actually», så jeg har alltid forbundet den med julen.

Eie snakker om «God only knows» av Beach Boys.

– Det er en vakker kjærlighetslåt som er unik tekstmessig siden den skildrer kjærligheten på en realistisk måte. Hvis jeg må velge en jule-julelåt må det bli Paul McCartney’s «Wonderful Christmastime». Jeg er fan av julelåter som ikke er like alle de andre. Låten er et fint avbrekk som skiller seg ut.

