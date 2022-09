– Døden? Den lever jeg fint med Einar Espeland har tenkt på døden hver dag så lenge han kan huske. Da faren gikk bort, skrev han ti sanger om døden. Eller livet, alt etter som.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– 27. mai ringer min søster. Du må komme hjem nå. De har ringt fra Haukeland. Det er alvorlig, og det gjelder pappa. Jeg setter meg i bilen og kjører til Bergen, til en liten gård, rett ved innflygingen til flyplassen på Flesland. Der vokste vi opp, blant masse smågårder. Min far var den siste bonden i området. I den gulrotåkeren sto vi hver sommer. Jeg kjører inn på tunet, en sånn typisk vestlandsplass. Ute på åkeren ser jeg min far gå, i en sånn kreftsyk positur, ustødig og litt krøkkete. Der går han og sår. En liten scene som blir et ufattelig mektig syn for meg. Den åkeren har gitt ham, bestefar og oldefar mat på bordet. De kjørte grønnsaker til torget i Bergen, med hest. Hvis noen hadde tatt seg en øl eller to for mye, så fant hesten veien hjem selv, så det var ingen fare. Der står min far og sår – for siste gang. Vi vet at det er siste gang, for hans tid er snart ute.

– Døden.

– Nettopp. Vi vet at den kommer. Alle ting vi gjør sammen de tre månedene som følger er for siste gang. Kjøreturer. Samtaler. Opplevelser. Soloppgang og solnedgang. For min far er det snart slutt. Da begynte jeg å skrive. «Siste tur på fjorden», for eksempel. Hver eneste dag tenkte jeg på disse tingene. Dette kan være siste gang vi spiser kvelds sammen. På en måte var det godt, nesten kjekt, å gjøre disse tingene. Samtidig var det så dramatisk. Døden er så endelig.

– De fleste mener jo det.

– Jeg tror jo døden er endelig, men min far trodde ikke det.