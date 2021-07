Sår sommerrock

Ta med deg Bardo til stranda eller i sofakroken.

Italienske Julia Bardo har slått seg ned i Manchester. Foto: Julia Bardo

Geir Flatøe Journalist

Julia Bardo: «Bauhaus, L'Appartamento» (Transgressive/Border)

En artist som åpner debutalbumet med å lyde som Velvet Underground, har min oppmerksomhet.

Julia Bardo forlot farens bar i Brescia i Italia og flyttet til Manchester. Hun synger om ensomhet, atskillelse, psykiske problemer, utilstrekkelighet, ukontrollerbare følelser og lav selvtillit. Ikke akkurat en typisk sommerplate, men det er likevel hva dette lyder som.

Gitaren flyter på en mild bris, trommene klapper deg vennlig på ryggen og hun har en stemme skapt for evig sommer. Kjærlighet uten forbehold gis også plass.

Samtidig besitter hun en tidløs sårbarhet og bringer med seg et ekko av naiv, italiensk 60-tallspop. Slik skaper dybde. Noen av sangene skurrer mer, og det lydbildet passer henne like godt. Produsent er Euan Hinshelwood fra Younghusband, og Angel Olsen, Aldous Harding og Sharon Van Etten er blant forbildene.

Det er Italias år i år, så ta deg tid til å høre Bardo.

Beste spor: «The most», «Love out of control», «The one», «Do this to me», «It’s okay to not be okay».